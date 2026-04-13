Segunda División
El mensaje de Lucas Pérez tras su estreno con el Cádiz y ante el mal momento: "Esto se saca entre todos"
El delantero coruñés tuvo sus primeros minutos con el Cádiz, que cayó derrotado y sigue peleando por evitar el descenso
Lucas Pérez, tras su redebut con el Cádiz, tomó la palabra para intentar motivar a un vestuario necesitado de estímulos positivos. El delantero coruñés ha regresado a la Tacita de plata, y en la derrota ante el Andorra volvió a jugar un partido un año después de su última vez con el PSV Eindhoven. "Estoy triste porque no ha servido para sumar", expresó tras el encuentro.
"A nivel personal estoy feliz de poder volver a un campo. El cariño de la afición que he recibido es un orgullo", expresó el delantero coruñés, quien ha firmado hasta final de temporada con el conjunto amarillo. La situación no es positiva para el equipo dirigido por Sergio González, que ocupa la decimoctava posición con 38 puntos, cuatro por encima del Real Zaragoza, club que marca el descenso. "Cualquier cosa nos penaliza. Esto va de tener personalidad, ser valiente y trabajar", expresó sobre el momento que atraviesa el Cádiz.
El delantero considera que, para revertir la situación, deben hacer hincapié en la fortaleza mental del grupo: "La vida me ha enseñado que ahora es cuando hay que darle la vuelta. Hay que vivir con el fallo. Les digo a mis compañeros que no se vengan abajo, que lo vamos a conseguir".
Lucas agradeció a la afición del Nuevo Mirandilla su apoyo en un momento tan delicado: "No se les puede decir nada, solo darles las gracias por cómo han llevado al equipo en volandas".
Lucas Pérez manda un mensaje de apoyo a sus compañeros
El coruñés incidió en el buen día a día del grupo, que se esfuerza por sacar adelante la situación: “Veo a los chavales bien en el día a día. No es un problema de trabajo, es una situación de fútbol”. Cree que la clave está en cómo cada uno "se repone" de esos errores".
"Soy uno más, he venido para ayudar y estoy aquí para asumir responsabilidades", concluyó Lucas.
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