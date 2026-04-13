Nuno y Paco Jémez hacen posible el milagro del West Ham y meten en un lío a un gigante de la Premier League

Llegaron para salvar al West Ham y, aunque podía sonar imposible al principio, Nuno Espírito Santo y Paco Jémez van camino de lograr una gran hazaña con el equipo hammer. Este fin de semana, en la Premier League, ganaron 4-0 su partido. Tras los resultados de la jornada, abandonan a falta de seis jornadas los puestos de descenso y meten en el lío a un histórico de la competición que, además, participó en Champions League este curso. El fútbol inglés está patas arriba con dos exblaquiazules como protagonistas.

Poca gente creía que el West Ham, tras la jornada 21 en la que cayó ante el Forest y se quedó a siete puntos de la permanencia con solo 14 logrados de 63 posibles, iba a ser capaz de llegar al mes de abril vivo. Nuno, su técnico desde septiembre, recurrió a un motivador nato para insuflar energía al equipo y encontrar otras variantes en su cuerpo técnico para una plantilla repleta de talento que se estaba chocando una y otra vez contra la pared. 10 jornadas sin conocer la victoria después, el efecto Paco Hammer dio sus frutos ante el Tottenham. Quien le diría entonces al equipo de Thomas Frank, en aquel momento compitiendo en Champions League, que el día que el West Ham saliese de la zona roja, serían los spurs los que ocupasen su lugar.

La victoria por 4-0 del West Ham ante el Wolverhampton este fin de semana ha puesto patas arriba la competición inglesa. Nuno se ha aprovechado, en este caso, de uno de los equipos a los que ya dirigió en la Premier, además con un buen trabajo, pero que este curso ya se da por descendido (es colista con 17 puntos). Gracias al triunfo, el conjunto hammer vuelve a depender de sí mismo para asegurar la 54ª campaña en la élite nacional.

El West Ham, desde la creación de la Premier League en 1992 (la primera temporada fue la 92-93), ha jugado siempre en la máxima categoría excepto en cuatro cursos. No desciende desde 2012 e incluso en la 22/23 fue campeón de la Conference League.

Otro histórico del fútbol inglés en apuros

El cambio de cromos en la tabla clasificatoria deja a otro grande del fútbol inglés en el lío. El Tottenham cayó derrotado ante el Sunderland en el estreno de Roberto De Zerbi en el cargo, después de la etapa de Thomas Frank, que incluyó una breve interinidad de Bruno Saltor, candidato en el paso al banquillo del Deportivo.

De esta forma, los Spurs ocupan la decimoctava posición, con 30 puntos, a dos del West Ham y a tres del Nottingham Forest, que empató su encuentro contra el Aston Villa de Unai Emery. Los Tricky Trees están actualmente compitiendo también en la Europa League y este jueves tendrán la vuelta de los cuartos de final ante el Porto (empataron 1-1 en la ida). Cerca del peligro está también el Leeds United, con 33 puntos y un partido menos.

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Pese a los malos resultados recientes, el Tottenham sigue considerado como parte del big six de la Premier League, junto a Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal y Chelsea. El equipo del norte de Londres, de hecho, ha jugado todas las temporadas de la Premier League desde su creación, y ha permanecido de manera ininterrumpida en Primera desde 1978. El curso pasado ganó la Europa League, lo que le dio acceso a la Champions, donde logró quedar entre los ocho primeros y esquivar la repesca. En octavos de final quedó eliminado ante el Atlético de Madrid.