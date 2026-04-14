Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos

El Deportivo llega al tramo final del campeonato en segunda posición y con todas las posibilidades abiertas para intentar ascender de manera directa a Primera División. El empate ante el Huesca dejó un mal sabor de boca, pero ha permitido recuperar la segunda posición. El Racing de Santander, que ganó al Almería, ha estirado su distancia, aunque a cambio el Burgos y el Málaga se han colocado a un punto. Por delante, siete jornadas de máxima tensión, con dos enfrentamientos directos ante rivales que actualmente pugnan por los mismos objetivos, un enfrentamiento ante equipos que actualmente están en descenso, y varios rivales con la misma necesidad de ganar que la escuadra de Antonio Hidalgo.

El Mirandés aguarda al Deportivo en un buen momento de forma del conjunto blanquiazul. La escuadra coruñesa ha sueprado la barrera de los 60 puntos, y acude a este final convertido en uno de los grandes equipos de la competición, con 53 goles a favor y 38 en contra. Solo Las Palmas, Burgos y Eibar encajan menos; mientras que Racing, Almería, Castellón y Málaga son los únicos conjuntos que mejoran sus cifras de anotación. En el equilibrio está la clave de un Dépor que quiere pelear por todo.

Riazor será decisivo

Tras el desplazamiento a tierras altoaragonesas, el Dépor regresa a Riazor, donde el equipo debe hacerse fuerte. El feudo coruñés lleva varias jornadas rugiendo de nuevo. Parte del ascenso dependerá de las actuaciones como local. El primer encuentro en casa será el próximo lunes 20 de abril a las 20.30 ante el Mirandés. Los jabatos llegarán en buena dinámica. Aunque están en descenso, han ganado dos partidos y empatado otros tres en los últimos cinco. Se agarran al milagro tras remontar un 2-0 al Castellón.

Los tres últimos encuentros del Deportivo en Riazor serán en mayo. El viernes día uno, ante el Leganés, otro de los equipos implicados en la pelea por el descenso. Actualmente, tiene 42 puntos, ocho por encima del Zaragoza. 15 días después, coincidiendo con el fin de semana del 17 de mayo, el Andorra visitará Riazor. El conjunto andorrano está en zona de nadie, pero está siendo el matagigantes de la competición.

El Dépor acabará la temporada en Riazor, en un duelo directísimo ante la UD Las Palmas. Ambos equipos podrían llegar jugándose incluso el ascenso directo. Será una auténtica final para una jornada 42 que se disputará el último fin de semana de mayo.

Los partidos como visitante que le quedan al Deportivo

Por delante el Dépor tendrá otros tres viajes más para acabar la temporada. El próximo encuentro como visitante será en El Plantío el 25 de marzo a las 18.30. Salida ante un Burgos que actualmente es séptimo, pero tiene 57 puntos, tres menos que los blanquiazules, y los mismos que Málaga (6º), Castellón (5º) y Las Palmas (4º). Está a tiempo de todo el equipo dirigido por Luis Miguel Ramis, otro ex con pasado en Riazor. En las filas burgalesas se encuentra Víctor Mollejo, quien militó en A Coruña en el curso 19/20.

Deportivo-Burgos / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Ya en mayo, la escuadra de Antonio Hidalgo deberá viajar al Nuevo Mirandilla, para medirse al Cádiz de Lucas Pérez. Reencuentro especial con el excapitán. El de Monelos acaba de aterrizar en la tacita de plata, en la que será de ayuda para evitar el descenso a Primera Federación. Los gaditanos, dirigidos por Sergio González, ocupan la 18ª plaza. Tienen 38 puntos, cuatro más que el Real Zaragoza, primer equipo que marca el descenso, y seis por encima de Huesca, Mirandés y Cultural Leonesa. Este encuentro, sin horario todavía, se disputará el fin de semana del 10 de mayo.

El último desplazamiento es uno de los más apetecibles para la parroquia coruñesa. También, ante un equipo que se está jugando actualmente las habichuelas. El fin de semana del 24 de mayo el Dépor deberá jugar ante el Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla. Los pucelanos tienen un punto más que el Cádiz, 39, y todavía no pueden dar por terminado el campeonato, aunque podrían llegar a la cita ya salvados y sin nada en juego.

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición la victoria contra el Zaragoza en Riazor. / Iago Lopez

Así es el calendario de los otros aspirantes al ascenso

El Racing de Santander, líder de la competición con 64 puntos, se enfrentará en la jornada 36 a la Real Sociedad B en Anoeta. Después de visitar Zubieta, deberá jugar ante el Ceuta en el Murube; contra el Huesca en casa; en Butarque ante el Leganés; recibirá al Real Valladolid; se medirá al Málaga en La Rosaleda en la penúltima jornada; y acabará el curso ante el Cádiz.

El Almería, tercero con 61 puntos, los mismos que el Dépor pero con el golaverage a favor de los coruñeses, deberá recibir al Málaga este fin de semana. Después, visitará al Granada, al Burgos y al Sporting de Gijón. En casa, jugará contra el Mirandés, Las Palmas y, por último, contra el Valladolid.

El Málaga, cuarto con 60 puntos, es el que más duelos directos tiene. Este fin de semana visita Almería, y después recibirá en casa al Castellón. En mayo visita al Eibar, acoge el duelo ante el Sporting de Gijón, visita al Ceuta, recibe al Racing de Santander y acaba en el estadio modular contra el Zaragoza.

Luis Miguel Ramis durante un entrenamiento / Burgos

El Burgos, quinto con 60 puntos, es el último en unirse a la fiesta. Antes de recibir al Dépor en El Plantío jugará este fin de semana contra el Castellón. Después, ya en mayo, le toca ser visitante ante la Real Sociedad B, la Cultural Leonesa, y el Granada. En casa, duelos también contra Almería y Andorra.

El Castellón, sexto con 58 puntos, se enfrenta este fin de semana al Burgos. Después, visitará a Málaga, Ceuta y Huesca. En casa jugará contra el Córdoba, el Cádiz y, en la última jornada, contra el Eibar.

La UD Las Palmas, séptima y temporalmente fuera del play off con 57 puntos, recibirá al Leganés y visitará al Cádiz en abril. En mayo, recibe al Valladolid visita de forma consecutiva a Andorra y Almería, y acaba recibiendo al Zaragoza y visitando al Deportivo.

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El Eibar, octavo con 55 puntos, todavía a tiempo de todo, jugará ante Huesca, Málaga y Córdoba en Ipurua y tendrá cinco encuentros como visitante: Albacete, Mirandés, Cultural y Castellón.