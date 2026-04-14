Carlos Fernández renace en el Mirandés: la amenaza a frenar por el Deportivo en Riazor

El Mirandés, con Antxon Muneta a los mandos, ha logrado reengancharse a la carrera por la salvación en Segunda División a falta de solo siete jornadas para el cierre del campeonato. Cinco puntos separa al conjunto jabato del Cádiz, el equipo más cercano a la zona roja, pero la dinámica es positiva tras cinco semanas sin conocer la derrota con dos victorias y tres empates. En un curso muy duro para los de Anduva, el exdeportivista Carlos Fernández ha sido el nombre más destacado. Con 14 dianas es el cuarto máximo goleador de la competición.

Carlos Fernández, un talento natural para el gol, ha encontrado la regularidad deseada en el Valle del Ebro. Las lesiones han truncado una carrera que aspiraba a ser meteórica, pero en la que los problemas físicos siempre han sido un lastre. Lo sabe bien Riazor, uno de los campos en los que se hizo un nombre en la élite del fútbol nacional hace casi una década, cuando el Deportivo aspiraba a regresar a Primera División y el de Castilleja de Guzmán aterrizó cedido por un curso, procedente del Sevilla.

No se entiende a aquel Dépor de la 18/19 sin la pareja formada por Carlos Fernández y Quique. "Tengo amistad con él. ¿Qué te voy a decir de Carlos? La pena son las lesiones que está teniendo, ahora parece que en el Mirandés está disfrutando. El talento deportivo y humano es muy grande", expresó el ariete zurdo en LA OPINIÓN DE A CORUÑA a principios de la presente temporada, cuando el diestro empezaba a despuntar en el cuadro rojillo.

Carlos Fernández, durante un partido / Mirandés

El sevillano aterrizó en Anduva este curso en calidad de cedido. Una más después de un aciago curso en el Cádiz en el que no pudo colmar las expectativas y tan solo anotó un gol en 32 partidos. Esa lucha continua contra lo que se esperaba de él ha sido, también, una losa para un futbolista que despegó en Riazor, despuntó en Los Cármenes, pero no ha logrado afianzarse por las lesiones en Anoeta. La Real Sociedad apostó por firmarle tras anotar 11 goles con el Granada en su primera campaña en LaLiga. El conjunto nazarí se hizo con los servicios del ariete, también en calidad de cesión, después de un curso a buen nivel en el Dépor.

Como blanquiazul fue indiscutible siempre que físicamente estuvo bien. Anotó 10 goles y dio tres asistencias, pero solo pudo jugar 28 partidos. Aunque acabó aquella campaña con regularidad, los problemas musculares le hicieron perderse hasta 14 encuentros aquella temporada. Cuando cayó Carlos, también se cayó el equipo, con Natxo González a la cabeza. De hecho, tuvo un papel destacado en la promoción de ascenso, donde anotó dos tantos ante el Málaga en el 4-2 de la ida, y dio una asistencia contra el Mallorca en el primer partido.

La apuesta de la Real Sociedad no fructificó. Las lesiones en las rodillas siempre le han perseguido, y como txuri-urdin solo logró cinco goles en 59 partidos desde que aterrizó en la 20/21, temporada interrumpida por una rotura de cruzado.

Casi el 50% de los goles del Mirandés cuenta con la participación de Carlos Fernández

Carlos Fernández celebra un gol / LaLiga

Carlos Fernández, el hombre a frenar

Esta temporada, sin embargo, Carlos Fernández está siendo uno de los nombres propios de la competición. Suma 14 goles, lo que le sitúa como cuarto máximo goleador de la competición, solo por detrás de Sergio Arribas (21), Andrés Martín (18) y Chupe (16), todos ellos jugadores que actualmente pelean por ascender. El sevillano, además, promedia un gol cada 161 minutos, y llegará a Riazor tras haber anotado cuatro tantos en los últimos seis partidos. De las ocho victorias cosechadas por el Mirandés esta temporada, seis contaron con goles del exblanquiazul.

El ariete tiene cuentas pendientes con el Dépor, al que guarda en el corazón desde su temporada en A Coruña. El ascenso frustrado impidió que pudiera continuar en A Coruña, y siempre llevará, como todos los jugadores de aquella plantilla, una cicatriz. "Fue un palo terrible, una espina que llevaré clavada siempre", confesó en una entrevista con este diario poco después de proclamarse campeón en aquella final de la Copa del Rey de 2020 que se disputaría con un año de retraso por la pandemia del Covid.

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Carlos Fernández se ha enfrentado al Deportivo en cuatro ocasiones. Nunca ha ganado. Nunca ha marcado. En Riazor, acude en su mejor momento desde hace años. Los 14 goles anotados suponen su mejor cifra profesional. Sus 16 tantos producidos (sumando las dos asistencias) equivalen a un 43% del total de los logrados por el Mirandés. Es el hombre a vigilar. El delantero a frenar.