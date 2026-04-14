Segnda División
El Dépor recibirá al Leganés el primer viernes de mayo: horario confirmado por LaLiga
La jornada 38 de Segunda arranca en día festivo
El Deportivo recibirá al Leganés en Riazor el viernes uno de mayo. Será una jornada especial. Al ser un día festivo, LaLiga ha organizado horarios más similares a los que habitualmente tiene a lo largo del fin de semana. El conjunto coruñés jugará ante su público contra el equipo pepinero, con el que empató en la ida en Butarque (2-2). Antes, deberá enfrentarse al Mirandés en casa y visitar al Burgos en El Plantío. Será el antepenúltimo duelo ante su público.
Visita Laliga Hypermotion tendrá tres partidos que ocuparán toda la franja vespertina del día del trabajador. La jornada 38 se alargará hasta el lunes 4 de mayo, pero antes de que los blanquiazules jueguen, ya rodará la pelota en Andorra a las 16:15 entre el equipo del Principado y el Albacete.
El Dépor, actualmente segundo clasificado, recibirá en la jornada 38 de la competición al CD Leganés. El conjunto de la Comunidad de Madrid ocupa actualmente la decimoquinta plaza. Con 42 puntos, tiene un margen de ocho sobre el descenso. Los de Oca han tenido una temporada de altibajos, pero la última victoria el pasado fin de semana en casa ante el Albacete ha permitido generar un buen margen sobre la zona roja. Antes de visitar Riazor le tocará viajar a Gran Canaria este viernes 17 y recibir al Andorra el domingo 26.
Horario confirmado para el Deportivo-Leganés
El Deportivo y el Leganés jugarán el viernes 1 de mayo y el partido será a las 18.30. El encuentro, que será el antepenúltimo en Riazor este curso, se podrá seguir solo a través de las plataformas habituales de pago de Laliga Hypermotion TV.
La última vez que el Leganés visitó Riazor fue en 2024, en un partido que el equipo coruñés perdió por 1-3. La anterior victoria de los blanquiazules ante los pepineros fue en 2017, en Primera División, por 1-0 gracias a un solitario tanto de Adrián López.
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