La ligera ventaja del Dépor en la pelea por el ascenso directo: Es el más igualado de la historia desde que existe la promoción a Primera

Se ha repetido tanto el mantra de que la Segunda División es la liga más competida del mundo que, al final, se ha hecho realidad. Al menos, de manera interna. Nunca antes, desde que la competición tiene el formato actual, con dos ascensos directos y uno mediante promoción, había existido tal igualdad. Desde su puesta en marcha, en el curso 2010/11, solo la 23/24 y la 22/23 aspiran a toser la equidad actual. Entre el Deportivo, segundo clasificado, y la UD Las Palmas, séptimo, y, por tanto, fuera de la promoción, existen cuatro puntos de distancia, algo que ninguna otra campaña supera.

Cada detalle cuenta en una liga tan reñida que, a día de hoy, tiene a más de media docena de equipos con todas sus posibilidades intactas. La categoría de plata ha destacado siempre por ser muy pareja y competida, pero en esta campaña esta situación se está llevando al extremo. Tal es el punto que, en la jornada 35, Deportivo y Almería empatan a puntos y, solo uno por detrás, están Málaga y Burgos.

Con los datos en la mano, el Deportivo está compitiendo en la temporada más igualada de la historia desde que la Segunda División aprobó el formato de promoción de ascenso. Hasta la campaña 2009/10 subían los tres primeros clasificados. Desde entonces, e impulsado por el incremento de los derechos televisivos, así como la dependencia de los clubes de estos, las fuerzas se han igualado al milímetro y las diferencias económicas han disminuido.

En aquella temporada en la que se estrenó el formato, la diferencia entre el séptimo y el segundo era de 16 puntos a estas alturas de curso, tras 35 jornadas de competición. Desde entonces ha habido altos y bajos, pero nunca menos que en la actualidad. Entre la UD Las Palmas, fuera de la promoción, y el Dépor, en ascenso directo, solo hay cuatro puntos. Una distancia que también existió en la 23/24. De hecho, en la campaña 18/19, el conjunto coruñés llegó a este momento en séptima posición, a diez puntos del segundo, entonces el Albacete.

Esta diferencia también es notoria si atendemos a la distancia entre el segundo y el quinto clasificado. Actualmente, la ventaja que tiene el Deportivo respecto al Burgos es de un solo punto. Ambas entidades, además, se verán las caras en El Plantío dentro dos jornadas. En la 22/23 este dato se repitió: La UD Las Palmas tenía 62 puntos y, por detrás, Levante, Granada y Alavés tenían 61. El curso pasado, la distancia era de cuatro puntos. En aquella primera edición en el curso 2010/11 el Rayo Vallecano estaba a 12 puntos del Elche.

En la temporada 11/12, en la que el Deportivo logró el récord de puntos en la categoría, el equipo de José Luis Oltra llegó líder a la fecha 35 con 78 puntos. Números que, durante algunos años, hubiesen servido ya para ascender. El Valladolid era segundo, con ocho menos, pero una distancia grande respecto a sus competidores: le sacaba 13 puntos al séptimo (Córdoba) y ocho al quinto (Alcorcón).

Los jugadores del Deportivo celebran el ascenso de 2012 en el césped del estadio de Riazor. / Víctor Echave

El 'golaverage' particular cobra una mayor relevancia

El Deportivo llega a este tramo final a sabiendas de que los duelos directos serán decisivos. De momento, es precisamente el golaverage particular el que le permite estar en segunda posición y, si la temporada acabase así, ascender de manera directa a Primera División. Empata a 61 puntos ante el Almería, el único equipo del top 6 al que actualmente le tiene ganado los enfrentamientos individuales.

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Racing de Santander, Málaga y Castellón tienen sus respectivos enfrentamientos ganados a un Dépor que tiene todavía la oportunidad de desempatar contra el Burgos y la UD Las Palmas. En la ida, los pupilos de Hidalgo igualaron (0-0) ante los hijos del frío, y quedaron 2-2 en Gran Canaria. El último partido de liga será precisamente ante la UD Las Palmas, actualmente fuera de la promoción.