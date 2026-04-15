Cuidados extra para el indestructible Mario Soriano

Parece de acero, pero también requiere cuidados. Cuando el paso de las semanas en una extenuante Segunda División empieza a hacer estragos en cualquier equipo, el Deportivo es uno de los pocos privilegiados que cuenta con los dedos de una mano los percances físicos de cierta gravedad con los que se ha encontrado en las últimas semanas. Solo lamenta la ausencia de David Mella, pero esa única baja y la fortaleza que ha mostrado el grupo no implican que no deba extremar los cuidados, sobre todo con los futbolistas con una mayor carga de encuentros, entre ellos Mario Soriano.

El madrileño jugó ante el Huesca en El Alcoraz su partido número 102 de manera consecutiva desde que no participó el 10 de diciembre de 2023 en un duelo con el Eibar ante el Andorra. Todo el resto de ese curso y casi dos temporadas enteras en su regreso a A Coruña respaldan la trayectoria de un futbolista indestructible, pero que este miércoles tuvo que bajar el ritmo de entrenamientos. Se espera, aun así, que no tenga problemas para encarar su encuentro 103 frente a un Mirandés que le espera para retarlo el lunes. Lleva ya más de 3.000 minutos esta campaña y la recuperación gana peso por encima de las cargas, ahora que solo quedan siete encuentros en Segunda.

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Al pivote

Mario Soriano aparece en los últimos meses asentado en su rol como ocho, más que como diez. Antonio Hidalgo apuesta por él en la base de la jugada junto a José Ángel, Diego Villares o Riki, pero con él como inamovible. La mediapunta ha quedado en los últimos tiempos para Stoichkov, Luismi o Mulattieri.