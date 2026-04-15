Entrega de las insignias a los socios de oro del Deportivo en el museo del club en Riazor

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, acompañado de la vicepresidenta Michelle Clemente y del consejero delegado Massimo Benassi, hizo entrega de las insignias de oro a los 25 socios que cumplen 50 años de antiguedad de manera ininterrrumpida. El máximo mandatario les lanzó un mensaje: «Vuestra condición de socios de oro trasciende el reconocimiento simbólico. Representa la esencia misma del Deportivo. Formáis parte de su identidad, de su memoria y de su alma. La insignia que hoy recibís expresa ese vínculo profundo, esa manera de entender y vivir el club que perdura en el tiempo».