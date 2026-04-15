Luisinho júnior asoma la cabeza en el Sporting Braga

Si algún deportivista se topó con la lista de convocados del Sporting Braga para el partido de este jueves de Europa League ante el Betis, hay nombre que le hizo saltar todas las alarmas o que, al menos, le disparó la nostalgia. Se trata del de Luisinho. De 2006, de la misma generación de Dani Estévez, Noé Carrillo o Manu Ferreiro, y con apenas de 19 años, el hijo del lateral o interior zurdo exdeportivista es uno de los citados por Carlos Vicens, ex del Manchester City, ayudante de Guardiola, y ahora máximo responsable técnico del equipo minhoto, el cuarto grande de la era moderna en Portugal. Luisinho, jugador de segunda línea y con gol y con una gran planta, luce el dorsal 90. Es su segunda citación con el equipo principal después de haber estado también en el banquillo el pasado fin de semana frente al Arouca en liga portuguesa.

Luís Teixeira Pinto, zurdo como su padre, está disputando su tercera temporada en la base del Braga, al que llegó procedente del Padroense, una entidad de Matosinhos. Ya por entonces había sido citado por Portugal en alguna ocasión en categorías inferiores. Tras dar sus primeros pasos en la base del Dépor, en la época en la que su padre estuvo en A Coruña, jugó en el Huesca y luego en el citado club del entorno de Oporto.

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El acelerón

Ahora ha acelerado en su escalada al primer equipo del Braga. Fue el mejor jugador del mes de diciembre en la Liga sub 23 del país luso y debutó en la Liga 3 (el equivalente a la Primera RFEF) hace unos meses con el filial del Braga, donde ya ha conseguido un gol. Desde hace algunos días empieza a llamar a las puertas del primer equipo. Ya lleva dos convocatorias y amenaza con estrenarse. Si lo hace en Europa, superará a su padre, que estuvo en el banquillo en algunos partidos continentales con el Benfica, pero no llegó a saltar al césped. En la primera división de Portugal es otra la trayectoria del progenitor porque jugó 33 partidos. Eso sí, donde realmente hizo carrera fue en España con 192 encuentros entre Primera, Segunda y Copa del Rey entre Deportivo y Huesca. Luisinho sénior entrena ahora mismo al Baiao, equipo del fútbol regional de Porto con el que ya ascendió hace tres semanas.