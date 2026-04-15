O Deportivo adapta o seu nome ao topónimo da cidade: será da Coruña
É unha das grandes apostas no ano do 120 aniversario do club
Unha histórica reclamación será unha realidade neste 2026. O Deportivo adapta o seu nome a topónimo oficial da cidade, da Coruña. Deixará atrás a denominación que aínda está vixente, Real Club Deportivo de La Coruña, para ser da Coruña. Hai anos que o deportivismo reclama esta modificación e moitas directivas non quixeron ou foron reacias a dalo paso e será agora unha realidade no 120 aniversario do club, que soprará as velas o 8 de decembro, festexando aquel primeiro partido no Corralón da Gaiteira ante o Coruña.
Esta vella reivindicación colleu pulo hai uns meses coa campaña do colectivo Aquí tamén se fala, asociada ao colexio Rafael Dieste, e o club deu o paso de consultar aos socios nunha enquisa online de hai meses. O resultado foi claro. A masa social quería un cambio e agora se executará. O Deportivo traballa neste momento en dar os pasos correctos a nivel legal e de imaxe de marca para que facelo realidade.
A modificación terá que pasar por un consello de administración, tal e como ocorreu hai meses con alguns cambios no obxeto social, pero non haberá problemas para que saia adiante porque Abanca, accionista maioritario, posue máis do 99% dos títulos.
Historia
Vai ser a primeira modificación no nome do clube en 85 anos. A última foi no ano 1941 cuando recuperou a denominación Real Club Deportivo de la Coruña que perdera en 1931 coa chegada da Segunda República. Neses dez anos pasou a denominarse Club Deportivo de la Coruña. Previamente, houbo dúas modificacións importantes, o 4 de febreiro de 1909, cando a Casa Real lle concedeu o título de real, co cal pasou a chamarse Real Club Deportivo de la sala Calvet. En 1911, o 24 de setembro asumiu ese nome que chega aínda ata hoxe, Real Club Deportivo de la Coruña. En 1992 sumou a referencia a sociedad anónima deportiva na que se converteu, pero é un aspecto meramente formal: Real Club Deportivo de la Coruña SAD.
Unha enquisa que vai servir de guía
O pasado mes de novembro o club lanzou unha enquisa que puxo enriba da mesa o gran debate sobre a adaptación do topónimo oficial ao nome do clube. Queda por saber como vai ser a adaptación, porque nas preguntas a masa social plantexábanse varias opcións. Non foi o único tema que tratou o club cos seus siareiros nese contacto que chegou a algúns socios a través de correo electrónico: a identificación coa entidade o grado de orgullo en distintas áreas, a posibilidade de crear unha nova mascota e un novo himno. Ademáis, o Dépor preguntoulles incluso qué xénero e en qué linguaxe se debería realizar. Hai uns dias Xanma Louro, cantante de The Rapants, expresou o seu desexo de facelo.
