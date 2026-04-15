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Triunfos de Espe Pizarro e Inês Pereira con Uruguay y Portugal

Ines Pereira

Ines Pereira / RCD

RAC

Espe Pizarro e Inês Pereira sumaron dos triunfos con sus selecciones, con Uruguay y con Portugal. La futbolista ofensiva hizo dos tantos para cerrar el triunfo 1-2 ante Bolivia, mientras la guardameta fue titular en el 0-3 ante Letonia.

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