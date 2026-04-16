As peñas do Deportivo ditan sentenza tras o cambio de nome do club: "Non hai mellor maneira de comezar o 120 aniversario"
Hai once anos aflorou unha reivindicación que hoxe se fai realidade e que as agrupacións deportivistas acollen de bo grao
"Non hai mellor maneira de empezar o 120 aniversario do Deportivo". Vellas e unánimes reivindicacións maceradas no tempo que hoxe son unha realidade. Hai case once anos, o 6 de xullo de 2015, sentáronse nunha mesa coa Torre de Hércules de fondo representantes da Federación de Peñas del Deportivo, de Riazor Blues e de Old Faces para, cunha imaxe simbólica, iniciar unha campaña que levaba por título Eu Deportivo da Coruña pola que se solicitaba que o nome do club fose da Coruña e que se adaptase á toponimia vixente dende o ano 1998. Tamén pedían que o uso do galego se incorporase no día a día da entidade. Entón o esforzo foi inxente con recollidas de firmas en moitas agrupacións deportivistas en todas as localidades de Galicia e fóra dela, levando incluso a reclamación a xuntas de accionistas da etapa de Tino Fernández como presidente. Non foi daquela, pero no último ano a plataforma Aquí tamén se fala, relacionada con rapaces do IES Rafael Dieste da Coruña, fixo súa aquela vella aspiración e aquel obxectivo colleu forza. Esta vez o Deportivo foi receptivo e ten tomada a decisión de levar a medida adiante para que, por fin, o Deportivo sexa da Coruña. Un dos últimos empurróns chegou cunha enquisa que lle fixo chegar o club aos socios no mes de novembro na que quedou patente que o desexo era máis que maioritario. As peñas deportivistas, esas que nun primeiro momento deron o paso, recibiron con ledicia a boa nova.
"Esta idea vén xa de hai once anos", apunta Adrián Alcalde, presidente da peña Perla de Arousa, moi activa onte e hoxe: "Xa daquela nos apoiamos e trouxemos papeis á agrupación para firmalos. Estamos totalmente a favor, ademais, polo que falas coa xente, moitos dos nosos peñistas, que son entre setenta e oitenta, responderon ao cuestionario online. Había no seu momento a reticencia dalgún, mestúranse cousas políticas, pero non hai mellor maneira de comezar o 120 aniversario. Tal vez chega algo tarde, pero é un gran logro. A sensación é que todo o mundo está a favor desta mudanza".
Dende Madrid, a peña Chamberí, na que en realidade hai "unha gran maioría de galegos exiliados", consideran que o cambio reflicte "o sentir da maioría", tal e como apunta a súa presidenta Ana Guerra, xa que é algo que "se leva moito tempo pedindo" e que vai reforzar "o sentido de pertenza" co club e co sentimento que xera. Recoñece que entre máis de cen peñistas hai sempre moitas sensibilidades, pero cre que a mudanza hai que asumila con "naturalidade" e que ven dada porque "hai un cambio de mentalidade" na sociedade e atópase unha maior receptividade a estas medidas.
Este sentir elévase tamén á propia Federación de Peñas Deportivistas, xa que o seu presidente, Luis Martínez, sente escasas voces discordantes coa medida e louva a capacidade do club e do consello para escoitar a súa xente: "Estamos moi contentos porque se vai a adaptar o topónimo ao nome do club. É unha reivindicación que hai dez anos nós comezamos con outros colectivos. Alégrame que o club escoitase a súa masa social. É unha boa noticia porque, a día de hoxe, non pasa en moitas entidades. Esperamos que se poida facer oficial pronto".
Os seguintes pasos
Era o gran desexo, pero esa enquisa de hai seis meses abría a porta a máis cambios. Algúns peñistas consideran que se debe afondar en todas estas medidas. "Nós esperamos que o himno chegue pronto. Sabemos que é complicado lograr un consenso con iso, pero hai moitos clubs que o teñen desde hai tempo e soa moito na saída do equipo ao campo para os partidos".
- El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
- Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
- Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
- La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
- La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- O Deportivo adapta o seu nome ao topónimo da cidade: será da Coruña
- La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural