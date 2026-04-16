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Astillero Blanquiazul, nueva peña deportivista inaugurada en Ferrol

Elena Vázquez, Eva Dios, Miguel Loureiro y Adrià Altimira estuvieron en la puesta de largo

Elena Vázquez, Eva Dios, Miguel Loureiro y Adrià Altimira, en la inaugiración del peña Astillero Blanquiazul en Ferrol.

Elena Vázquez, Eva Dios, Miguel Loureiro y Adrià Altimira, en la inaugiración del peña Astillero Blanquiazul en Ferrol. / RCD

RAC

La masa social deportivista crece y una buena muestra es que ayer jueves vivió su puesta de largo la peña Astillero Blanquiazul, de reciente creación. Elena Vázquez, Eva Dios, Miguel Loureiro y Adrià Altimira, jugadores del Dépor Abanca y del Deportivo, estuvieron presentes en un acto que reunió a seguidores de Ferrol y de la comarca en la ACDR Santa Marina de la ciudad departamental. Los cuatros jugadores, además por peñistas de la nueva agrupación, estuvieron acompañados por directivos de la propia Federación de Peñas. Es un acto más de los muchos organizados esta temporada y que redondean todos los desplazamientos, en los que suele haber una nutrida representación de seguidores.

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