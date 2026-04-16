El Dépor Abanca no renovará el contrato de Fran Alonso y buscará nuevo entrenador

Una vez conseguida la salvación, el Deportivo da un golpe de timón en el banquillo de su primer equipo femenino. Fran Alonso no tendrá la oportunidad de dirigir un año más al Dépor Abanca, ya que el club coruñés le ha comunicado que no le renovará su contrato. El técnico madrileño tomó el relevo de Irene Ferreras en el otoño de 2024 y logró la salvación, tanto en el pasado ejercicio como en el presente. La tranquilidad en esta campaña llegó de manera holgada, aunque en parte fue por el poco nivel de los tres equipos que luchan por abajo, el Levante, el Alhama y el DUX.

El Dépor Abanca afrontará la próxima temporada su tercera campaña consecutiva en la máxima categoría, algo que no había conseguido en su era moderna. En contra de Fran Alonso ha jugado que en Abegondo, tras la apuesta en el mercado, esperaban que el equipo fuese un paso adelante clasificatorio y en juego y no se ha producido. De hecho, en la primera vuelta su puesto llegó a estar en el aire y se lo llegó a jugar en algún partido de Riazor. La dirección del Dépor Abanca, que lleva Kevin Cabado, busca ahora un nuevo inquilino para el banquillo.

Despedidas

Fran Alonso, en una carta despedida en redes sociales, admite que "hay despedidas que cuestan más que otras". A las jugadoras les agradece "haber confiado", su grupo de trabajo ser "una familia" y al club, "haberle abierto la puerta". Reconoce que A Coruña "tiene algo mágico que no se puede explicar".

Noticias relacionadas

El Deportivo, en su comunicado de despedida, quiso agradecer al técnico "su trabajo, compromiso y dedicación durante este período, en el que contribuyó de manera significativa al crecimiento y consolidación del equipo en la elite del fútbol feminino nacional".