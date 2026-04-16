Mario Soriano vuelve al trabajo de grupo con el Deportivo tras el descanso activo
Lleva 102 partidos seguidos y más de 3.000 minutos esta temporada
El Deportivo prepara con la calma que no ha tenido otras semanas el partido de este lunes ante el Mirandés que será clave para sus aspiraciones de asceder a Primera. A diferencia de otros equipos, el conjunto coruñés no está asumiendo una plaga de bajas en las últimas semanas y, de hecho, ayer recibió la buena noticia de que Mario Soriano se incorporó a la dinámica de grupo de una jornada, la del miércoles, de descanso activo para equilibrar cargas y que su cuerpo se recupere tras sumar ya más de 3.000 minutos esta temporada. David Mella es la única baja de los coruñeses para el encuentro de esta jornada en Segunda División.
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