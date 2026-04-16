Tres denunciados en A Coruña por el uso de bengalas antes del Dépor-Málaga y por incidentes durante el partido

La Policía Nacional de A Coruña ha propuesto para sanción a al menos tres individuos identificados por el uso de bengalas prohibidas en calles aledañas al estadio Abanca Riazor durante los prolegómenos del partido disputado por el RC Deportivo y el Málaga FC el día 4 de abril, declarado de alto riesgo, y por diversos incidentes registrados ya dentro del recinto durante el encuentro, según relatan las autoridades en un comunicado. La policía recuerda que aquel día se desplegó un dispositivo especial de seguridad con refuerzo de efectivos para garantizar la seguridad de los equipos participantes, los aficionados y de toda la ciudadanía, y no descarta nuevas actuaciones por estos hechos.

Los agentes detectaron --durante el recibimiento de la afición a los futbolistas a su llegada al estadio-- el uso de bengalas y de petardos en calles adyacentes, especialmente en "zonas de concentración de afición local" que se encontraban cerradas al tráfico, según destaca la policía. "Como consecuencia del uso de material pirotécnico (prohibido) en la calle Julio Rodríguez Jordi, se produjeron daños de carácter leve en vehículos e inmuebles, siendo incluso necesaria la intervención de bomberos, quienes solicitaron apoyo policial", señalan las autoridades en el comunicado, y añaden que "se llegó a detectar a un individuo que encendió una bengala de señalización marítima, que generó humo potencialmente peligroso para las personas presentes en la vía pública". Esta persona fue identificada ya dentro dell estadio "dándose la circunstancia de que presentaba signos evidentes de embriaguez", por lo que se le realizó una prueba de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,28 mg/L, por lo que fue expulsado del estadio con propuesta de sanción por el uso de material pirotécnico y por encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Aquel mismo día sobre las 18:30 horas la policía identificó a otro individuo que accedió al estadio "sin entrada tras saltarse los tornos de control y tras empujar al vigilante de seguridad". Fue expulsado del estadio y propuesto para sanción.

Más tarde, a las 20:00 horas y dentro del estadio, la policía identificó a otro "individuo que mantenía una conducta activa y reiterada de incitación a la violencia en el deporte". Destacan las autoridades que como "su actitud persistió hasta la finalización del encuentro, se procedió a su propuesta de sanción".

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La policía recuerda que la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, califica el uso de bengalas y el acceder o permanecer en las instalaciones deportivas en estado de embriaguez como Infracción grave y el acceso al recinto sin título habilitante o la alteración del control de acceso como infracción leve. Añade que quienes incurren en estas infracciones se enfrentan a multas que van de 3.000,01 a 60.000 euros en el caso de las infracciones graves, o de 150 a 3.000 euros en el caso de las leves. Este tipo de acciones pueden castigarse también con la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período entre 1 y 6 meses, según destaca la policía, que continúa realizando las gestiones pertinentes para la identificación de más responsables y no se descartan nuevas actuaciones policiales.