3-3 | El Dépor Abanca empata ante el Porto en un amistoso
Raquel García puso el tercero en el tiempo de descuento
A Coruña
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