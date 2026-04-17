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3-3 | El Dépor Abanca empata ante el Porto en un amistoso

Raquel García puso el tercero en el tiempo de descuento

Las jugadoras del Dépor Abanca celebrando un gol

Las jugadoras del Dépor Abanca celebrando un gol / RCD

RAC

A Coruña

El equipo dirigido por Fran Alonso, que no vuelve a competir hasta la próxima semana, empató 3-3 en un encuentro amistoso celebrado en Portugal ante el Porto. Eva Dios, Paula Gutiérrez y Raquel García anotaron los tantos del conjunto coruñés.

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