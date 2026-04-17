Dani Barcia: "Siempre he tenido en la cabeza el luchar por este sueño"

Dani Barcia está tranquilo con su trabajo. Con su paciencia. Con el día a día a la espera de volver a ganarse la confianza de Antonio Hidalgo. Después de un curso de altibajos, en el que ha sido importante durante la primera parte, y después pasó varios meses sin jugar, el zaguero asume con naturalidad esta otra parte del fútbol. "Ahora contento. Lo importante aquí siempre es el equipo. Yo siempre he estado en esta situación en el primer equipo, estoy acostumbrado, fastidia un poco, pero intento ayudar y, me toque o no jugar, estaré siempre a disposición", expresa el zurdo.

El canterano cree que está siendo una temporada positiva para él que le ha "sentado muy bien" para "crece mucho". Tanto en lo deportivo, como en lo extradeportivo. "Estoy demostrando que lo puedo hacer. Muy contento por mi parte. Tengo que seguir por esta línea y en las próximas jornadas ir a más", añade. Barcia tiene claro que debe "aceptar" el rol que toque y trabajar siempre de la misma forma para estar preparado. No obstante, asume que desde que está en el primer equipo ha tenido que vivir largos tramos en el banquillo. "Al final es todo parte del fútbol. Lo he aprendido estos años. Unas veces te toca jugar, otras no".

Barcia explica que nunca dudó de sus cualidades y de si debía o no busca una cesión para seguir creciendo: "En Primera RFEF fue peor. Siempre he tenido en la cabeza el luchar por este sueño, jugar en el equipo de mi ciudad. Siempre voy a estar preparado".

El zurdo, además, añade que su aportación en salida de balón es una faceta en la que siempre ha destacado: "Yo creo que es una virtud mía que he tenido desde siempre. Las virtudes hay que explotarlas. Intento ayuda al equipo por esa parte. Le puedo dar un plus a mis compañeros".

El defensa blanquiazul cree que la concentración es un aspecto del juego que sí se puede trabajar: "Todo se puede. A algunos les puede costar más que a otros. Eso tarde o temprano ya se está reflejando. No creo que sea un problema". Además, considera que, por el momento del curso, será algo que "salga solo".

Dani Barcia y Pablo Vázquez arrancan la carrera; Otero, a su izquierda; Ximo y Corredera, a su derecha / Fernando Fernandez

El Mirandés y Yeremay

En una "semana larga" con trabajo hasta el lunes, el día del partido, Dani Barcia advierte de los peligros de un Mirandés con el que no hay que confiarse aunque estén en zona de descenso: "Estudiamos todas las semanas a cada equipo. Cada uno tiene sus fuerzas y debilidades. No tienen nada perdido, quedan muchos partidos. Aquí ya se ve que todos los partidos son muy jodidos. Tenemos que seguir apretando para intentar ganar".

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Barcia, uno de los capitanes de la plantilla, explica también que Yeremay está evolucionando bien: "Las lesiones son fastidiadas. Tuve la mala suerte de tener varias. Es un fastidiado, más una pubalgia. Todos los que vemos que tienen esa lesión vemos que es complicada. Ahora está cogiendo cada vez más ritmo y confianza y cada vez nos va a ayudar más".