Helton Leite: "Cuando el Deportivo gana, en A Coruña sale el sol, aunque llueva"

Helton Leite estuvo algo menos de un año en A Coruña, pero se impregnó de todo lo que significa el Deportivo para la ciudad y del proyecto que se cuece en Abegondo.

¿Notó la grandeza del Dépor?

Claro que sí, es imposible no notarlo, porque la gente vive del club. Si el Dépor gana, la gente está toda feliz. Si el Dépor pierde, la semana va a ser dura y parece que llueve aún más (se ríe), es una locura. Y si el Dépor gana, sale el sol, aunque llueva. Es un club muy importante para una región y no solamente para una región. Del Dépor en Segunda se habla mucho, más que de doce equipos en Primera. No hay la misma prensa, no es tan fuerte o no hay tantas noticias. El Dépor es un equipo que llama la atención por todo lo que ha hecho y por todo lo que es. El Dépor volverá a vivir todo eso. No sé cuándo. Hoy es mucho más difícil de poder competir para ganar una liga, pero creo que el Dépor seguramente volverá a vivir competiciones europeas, internacionales, eso es seguro. Está haciendo todo para alcanzarlo lo más temprano posible.

¿Está pendiente en la distancia?

Pendiente no, porque cuando estaba en el Fortaleza, no quería saber mucho de fútbol, intentaba centrarme más en mi familia, porque si empezaba a ver noticias de Brasil, de España, de Portugal, de Turquía, iba a fliparme. Iba a sentir un poco más el momento de no jugar, pero ahora sí sigo. No veo los partidos del Dépor o del Benfica porque los horarios son muy distintos también, son cinco horas de diferencia, pero sé siempre lo que está pasando, que están bien, que están peleando para ascender directamente y que la Segunda División está muy equilibrada, como siempre. Sé que pueden alcanzar el objetivo de subir y eso dejará a mucha gente feliz. El club lo merece por todo el trabajo que están haciendo, por el trabajo bien hecho que están haciendo desde hace tres años.

El futuro

¿Notaba y nota esos pasos firmes en la gestión?

Sí, claro, y muy inteligentes también. En un club como el Dépor no se puede ser muy pasional para tomar las decisiones, tienes que ser muy equilibrado, muy tranquilo y que las decisiones sean racionales. Y creo que lo han hecho muy bien. Están como están en este momento por las buenas decisiones que toman desde hace tres años. Una temporada ascendieron a Segunda, otra temporada de estabilidad, está peleando para el ascenso directo. Es casi imposible hacer más. Están en un buen camino y la Segunda es muy dura y pueden ser campeones o quizás no ir a los play off, porque hay equipos muy cerca. Tienen que seguir fuertes para que puedan ascender directamente, porque si van a los play off, también es un poco complicado porque vas a tener 25% de posibilidades. Es duro y la gente lo sabe muy bien porque el Dépor ya sufrió muchísimo con algún play off.

"En un club como el Dépor no se puede ser muy pasional para tomar las decisiones, tienes que ser muy equilibrado, muy tranquilo y que las decisiones sean racionales"

¿Cree que algún día incluso podría volver al Dépor o ya ve encaminada su carrera al fútbol brasileño?

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No sé, estoy contento y feliz donde estoy. Estoy en un club que estoy viviendo más o menos lo que viví en el Dépor, quizás un poco más rápido porque las cosas en Brasil son un poco más rápidas. En Brasil no existen tantos procesos. Si no ganas, ya hay cambios porque la gente no tiene tanta paciencia. Culturalmente es un país de resultados, como es Turquía también, es muy similar. Tienes que dar resultados y con los resultados vas viviendo. Pero estoy contento, estoy feliz aquí, estoy en un club donde me siento importante. Tenemos un presidente, un entrenador y un club que todos son muy competentes, una plantilla con la que seguramente vamos a seguir peleando para ascender. El futuro no lo sé, porque si hubiésemos hablado hace un año, nunca habría pensado todo lo que me iba a pasar, habría sido imposible imaginarlo. Intento centrarme en este momento y hacer bien mi trabajo, en el objetivo de ascender con el Vilanova, un equipo que tiene mucha tradición, mucha afición. Aquí en Goiania, en el estado de Goiás. Es un equipo que hace mucho que no está en primera división, hace 40 años. Tiene un hambre muy grande toda la afición y todo el club de ascender. Estamos todos viviendo eso muy intensamente. El futuro lo decidiremos después. Quiero seguir jugando por muchos años más. No pienso en jubilarme tan temprano. Tengo 35 años, el físico me acompaña y también una ambición muy grande y un hambre de un joven de 20 años que todavía quiere vivir muchas cosas jugando.