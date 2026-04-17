Deportivo
Escotet: "El mejor homenaje que podemos rendir a nuestra historia es mantener vivo su espíritu"
El presidente dio un discurso en la tradicional entrega de las insignias de oro a los socios que cumplen 50 años como abonados del Deportivo: "Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que asumimos ante vosotros"
Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo y dueño de Abanca, acompañó a los socios que esta temporada cumplen 50 años abonados en la entrega de las insignias de oro, el distintivo que tradicionalmente entrega la entidad.
"Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que asumimos ante vosotros, ante la historia que representáis. La afrontamos con determinación, ambición y un profundo respeto por todo lo que habéis ayudado a construir y en la forma en que lo habéis apoyado", expresó el presidente, en unas palabras compartidas a través de redes sociales por el Deportivo.
El máximo mandatario de la entidad blanquiazul expresó que trabajan cada día "con un objetivo claro, devolver al RC Deportivo al lugar que le corresponde", y lo hacen "honrando su pasado y fortaleciendo su futuro".
El Deportivo cumple 120 años en 2026, y en el aniversario, expresa Juan Carlos Escotet, el mejor homenaje que se puede rendir la historia del club "es mantener vivo su espíritu, honrar el pasado con orgullo y proyectar el futuro con ambición y responsabilidad".
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