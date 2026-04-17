Helton Leite: "El Deportivo me dijo que no podía competir con lo que me ofrecían: mi familia, mi país, financieramente"

Ocho meses después, Helton Leite (Belo Horizonte, 1990) concede su primera entrevista para hablar de su salida del Deportivo y de las razones que le llevaron a marcharse a Brasil tras el pago de su cláusula de rescisión. Entonces se fue al Fortaleza y ahora está en el Vilanova FC, pero tiene muy presente a A Coruña, la grandeza del club y todo lo que le transmitió en el año que estuvo en la ciudad.

Hace poco cambió de equipo, fichó por el Vilanova FC, de la segunda brasileña. ¿Cómo se encuentra en su nuevo destino?

Sí, llevo poco más de un mes, pero bien. Ya estoy un poco más adaptado, ya con mi familia aquí. Empezamos muy bien el campeonato, la segunda división aquí en Brasil. Estoy contento por estos buenos minutos, más a gusto con mis compañeros y mi club. Tenemos el objetivo muy claro de ascenso a primera división y estamos en el camino correcto. Estoy feliz.

¿Era lo que necesitaba? ¿Lo pasó mal en los últimos meses?

Sí, es verdad, porque cuando me marché del Dépor, tenía una oportunidad que veía que podía ser muy buena porque un entrenador portugués me llamaba de vuelta a mi país y podía jugar una competición internacional, como la Copa Libertadores. El Fortaleza estaba en primera división, pero luego todo salió muy mal. Son detalles que no podemos controlar, son decisiones. En tres semanas echaron el entrenador que me llevó y, después las cosas salieron de una manera muy distinta a como las esperaba. Así esa es la vida y estoy contento por estar jugando, por estar compitiendo.

¿Echaba de menos el propio fútbol, el juego?

Sí, fue lo más difícil porque soy un jugador y los jugadores quieren siempre jugar, quieren siempre no estar en el campo, en el césped. Cuando nos toca jugar menos, no es tan bueno. Los últimos casi tres años casi siempre había jugado y los últimos seis meses no lo hice, lo eché de menos muchísimo. A mí me encanta al fútbol. Me encanta jugarlo, vivir el partido, vivir la competición y poder pelear contra otros equipos. Me da la vida. Entonces ahora estoy contento.

"No me arrepiento de haber marchado, pero claro que no me gustó por lo que pasé, fue un desierto"

¿Por qué se va del Deportivo? ¿Cuáles son las razones?

Termina la primera temporada y yo cuando me fui al Depor, mi agente y ellos pusieron una cláusula de salida. Si hubiésemos subido a Primera, iba a tener un contrato de Primera y si nos quedábamos en Segunda, podría tener la posibilidad de salir, en el caso de que un equipo pagase la cláusula. Era una opción que se puso, pero nadie sabe lo que puede a suceder con los contratos. Lo que pasó es que fue una muy buena temporada y en cuanto terminó, empezaron las llamadas y las ofertas, de Turquía, de Arabia también. Un equipo que me llamó la atención fue el Fortaleza porque hacía siete años que ya habíamos (él y su familia) salido de Brasil. Tenemos un pequeñito que tenía un año y medio y sentíamos que una oferta de Brasil en ese momento era una buena decisión para estar más cerca de nuestros padres. A mí me gusta A Coruña también, pero poder estar en mi país, en una zona que hace calor también.

¿Pesó todo?

Lo vimos como una oportunidad muy buena en el tema deportivo y también familiar. El entrenador me llama (el del Fortaleza) y me dice que quiere que vaya. De hecho, era el mismo entrenador que cuatro años antes había intentado ficharme para Brasil también, para otro equipo, cuando yo estaba en Benfica, y ahí yo no quiero volver. Creía que no era el momento y me fui a Turquía. Sentimos que era el momento de volver y creo que todas las condiciones, sean deportivas o familiares o financieras, eran buenas en todos los sentidos. Entonces, tomamos la decisión. Nuestra carrera es corta. Fue una muy buena decisión en el momento, aunque después las cosas salieron como salieron. Eso fue un poco de todo lo que procesamos para tomar esa decisión.

Helton Leite con el Vilanova / VFC

En la otra balanza estaba lo que le ofrecía el Deportivo...

También fue una pena, porque estaba muy a gusto en el Dépor también. Había jugado la primera temporada y había sido muy complicado adaptarme al fútbol español. El Dépor tiene una afición muy apasionada, pero también muy exigente. Había conquistado mi espacio, pero creíamos que era la mejor decisión y la tomamos. Una pena por eso, porque también creía que el proyecto del Dépor iba a salir como está saliendo en ese momento.

No tuvo que ver con que no estuviese a gusto en A Coruña...

No. Nos encanta el sol (se ríe), pero si preguntas a la gente van a decir que en verano se van a Sanxenxo, a las playas del sur también, porque a toda la gente les gusta el sol. Era poder estar en mi país también, era un momento importante. No tuvo que ver con no estar en a gusto, porque es Europa. Si yo hubiese salido, por ejemplo a Arabia, ahí sí tendría más sentido (hablar de eso), pero al volver a mi país... Creo que toda la gente también lo entendió. Dijo: 'Se va a su país otra vez y lo entendemos'. El club también lo entendió. Me dijeron: 'no te vamos a dejar salir, pero si se pasa, ¿qué vamos a decirte? Que seas feliz'. Fue eso, una decisión más de oportunidad, de lo que buscábamos más que un, 'uff, no estoy contento y tengo que salir'.

¿Cómo se lo tomaron en el Deportivo cuando lo comunicó, cuando se lo dijo a Fernando Soriano y Massimo Benassi?

Siempre tuvimos una muy buena relación con Fernando, con Massimo. Cuando surgió el interés del Fortaleza, cuando lo supieron, no fue bueno para ellos, no dijeron 'ah, qué bueno, que te vayas', pero qué vas a decir. Me dijeron que tenía una cláusula y si la pagaba, que me iba, porque desde allí (A Coruña, el Deportivo) no podían competir con lo que iba a tener, por familia, por estar en mi país, por el tema financiero. Me dijeron 'es una decisión tuya y la vamos a respetar, pero que paguen la cláusula porque si no es así, olvídate, que no vas a salir'. Fue más o menos eso. Cuando pagaron la cláusula y todo, les di un abrazo. Tengo muy buena relación con los dos. No hablé con Fernando desde eso, pero si tengo que coger mi móvil aquí ahora y llamarle... Creo que tenemos una relación muy buena y eso seguirá.

"Creo que los porteros tienen que competir y es casi imposible de tener una relación de amistad, pero sí hay que tener una relación de respeto, de competitividad, de tener justicia y de saber cómo portarse, y en eso Germán ha sacado un 10 desde siempre"

¿Cuándo apareció esa posibilidad de salir? Es que ese verano ya jugó muy pocos partidos...

No, yo creo que me marcho el 5 (de agosto) o la primera semana de agosto, entonces creo que eso del Fortaleza (la oferta) surgió a finales de julio, pero lo de Turquía fue en junio, lo de Arabia también en junio. Fueron situaciones que no fueron adelante y del Fortaleza había un interés muy grande de ese entrenador. El club vino con todo y dijo: 'Vamos a pagar la cláusula'. Desde ese momento, las cosas caminaron muy rápidamente.

¿Se ha arrepentido de marcharse del Deportivo?

No, la verdad es que no, no me he arrepentido. Claro que no me gustó nada no jugar y pasar por lo que pasé, porque para mí fue un desierto, pero la decisión fue buena. Puede pasar, me podría haber pasado también en A Coruña cuando llegué ahí, si el míster ahí, Imanol, no tuviese tanta confianza en mí desde el principio, podría haber pasado lo mismo. Hay cosas que no podemos controlar. Arrepentirme no, pero me gustó no jugar, eso lo digo de verdad. Ahora estoy en un sitio bueno, en una buena ciudad también y mi familia está feliz. Con el tiempo y con la experiencia también disfrutamos y vivimos las cosas de una manera diferente. Sabía que tenía que tener tranquilidad porque las cosas iban a cambiar. Ahora están empezando a cambiar y estamos bien.

"En un club como el Dépor no se puede ser muy pasional para tomar las decisiones, tienes que ser muy equilibrado, muy tranquilo y que las decisiones sean racionales"

Imanol Idiakez confió en usted desde el primero momento y lo jugó todo. ¿Sintió ese respaldo?

Sí, desde el inicio, y eso que el equipo había ascendido de Primera RFEF y que Germán estaba jugando. No fue por mi calidad o la de Germán, pero sí que es cierto que Imanol tuvo esa confianza en mí. Hasta que fiché por el Deportivo, nunca había hablado con él antes, pero confío en mí desde el inicio y también cuando Oscar (Gilsanz) empezó como entrenador. Nunca hubo una duda. Mi inicio no fue tan bueno, tampoco malo. Fue como todo el equipo, de adaptarse a una nueva división. Fue un año cero para el Dépor, de adaptación, de tener tranquilidad. La afición quería ascender y el club, no (se ríe). Tenía que hacer unos buenos cimientos para que en los siguientes años se pudiese pelear por ascender y el objetivo fue alcanzado con tranquilidad. Desde el inicio me sentí importante y, después con el caminar de la temporada, me sentía cada vez más a gusto. Empecé también a hablar español, con las clases, con profesor... (Alberto) Casal, el entrenador de reporteros, desde siempre me dio mucha confianza para poder ser quien yo soy. Es que si te vas a España, no hay muchos porteros de casi dos metros. Tienes a Courtois y después no hay mucho más. No hay porteros de casi dos metros. Soy un poco distinto del portero tipo de España, que son porteros más rápidos, que saben jugar muy bien con el balón en los pies. Yo soy un portero que soy grande, pero que sé hacer un poco de todo bien y que en portería soy más fuerte. Entonces tuve que adaptarme y la gente también.

Helton Leite / VFC

¿Hubo algún punto de inflexión?

Me acuerdo del partido en Málaga, creo que en enero, y desde ahí es que empiezo una secuencia muy buena, después con el Eibar fuera, el Burgos también. Ganamos todos esos partidos, Oviedo fuera también. Desde ahí es que empecé a coger mucha confianza también y los jugadores también sintieron eso en mí. Fue una pena que no hubiésemos empezado bien, pero terminamos bien y el club ya tenía unos buenos cimientos, una buena base para empezar esa temporada, en la que está muy bien ahora.

¿Cómo fue su relación con Germán Parreño?

Buenísima. Cuando me marché, hablamos también muchísimo de muchas cosas. Sé que no fue fácil para él, porque yo pasé lo mismo en Fortaleza y no fue nada fácil. Para Germán quizás fue un poco más difícil por haber jugado bien cuando ascendieron y fueron campeones de Primera RFEF. Pero Germán siempre fue muy respetuoso conmigo y yo lo agradezco. Cuando me marché, se lo agradecí por respetarme siempre y por ser muy tranquilo. Creo que los porteros tienen que competir y es casi imposible de tener una relación de amistad, es muy complicado, pero sí hay que tener una relación de respeto, de competitividad, de tener justicia y de saber cómo portarse, y en eso Germán ha sacado un 10 desde siempre. Estoy muy agradecido por eso y tengo muy buena relación con él.

"El Depor tiene una afición apasionada, pero exigente. Me había costado adaptarme y ya había conquistado mi espacio"

¿Notó la grandeza del Dépor?

Claro que sí, es imposible no notarlo, porque la gente vive del club. Si el Dépor gana, la gente está toda feliz. Si el Dépor pierde, la semana va a ser dura y parece que llueve aún más (se ríe), es una locura. Y si el Dépor gana, sale el sol, aunque llueva. Es un club muy importante para una región y no solamente para una región. Del Dépor en Segunda se habla mucho, más que de doce equipos en Primera. No hay la misma prensa, no es tan fuerte o no hay tantas noticias. El Dépor es un equipo que llama la atención por todo lo que ha hecho y por todo lo que es. El Dépor volverá a vivir todo eso. No sé cuándo,. Hoy es mucho más difícil de poder competir para ganar una liga, pero creo que el Dépor seguramente volverá a vivir competiciones europeas, internacionales, eso es seguro. Está haciendo todo para alcanzarlo lo más temprano posible.

¿Está pendiente en la distancia?

Pendiente no, porque cuando estaba en el Fortaleza, no quería saber mucho de fútbol, intentaba centrarme más en mi familia, porque si empezaba a ver noticias de Brasil, de España, de Portugal, de Turquía, iba a fliparme. Iba a sentir un poco más el momento de no jugar, pero ahora sí sigo. No veo los partidos del Dépor o del Benfica porque los horarios son muy distintos también, son cinco horas de diferencia, pero sé siempre lo que está pasando, que están bien, que están peleando para ascender directamente y que la Segunda División está muy equilibrada, como siempre. Sé que pueden alcanzar el objetivo de subir y eso dejará a mucha gente feliz. El club lo merece por todo el trabajo que están haciendo, por el trabajo bien hecho que están haciendo desde hace tres años.

¿Notaba y nota esos pasos firmes en la gestión?

Sí, claro, y muy inteligentes también. En un club como el Dépor no se puede ser muy pasional para tomar las decisiones, tienes que ser muy equilibrado, muy tranquilo y que las decisiones sean racionales. Y creo que lo han hecho muy bien. Están como están en este momento por las buenas decisiones que toman desde hace tres años. Una temporada ascendieron a Segunda, otra temporada de estabilidad, está peleando para el ascenso directo. Es casi imposible hacer más. Están en un buen camino y la Segunda es muy dura y pueden ser campeones o quizás no ir a los play off, porque hay equipos muy cerca. Tienen que seguir fuertes para que puedan ascender directamente, porque si van a los play off, también es un poco complicado porque vas a tener 25% de posibilidades. Es duro y la gente lo sabe muy bien porque el Dépor ya sufrió muchísimo con algún play off.

Helton Leite / Vilanova FC

¿Cree que algún día incluso podría volver al Dépor o ya ve encaminada su carrera al fútbol brasileño?

No sé, estoy contento y feliz donde estoy. Estoy en un club que estoy viviendo más o menos lo que viví en el Dépor, quizás un poco más rápido porque las cosas en Brasil son un poco más rápidas. En Brasil no existen tantos procesos. Si no ganas, ya hay cambios porque la gente no tiene tanta paciencia. Culturalmente es un país de resultados, como es Turquía también, es muy similar. Tienes que dar resultados y con los resultados vas viviendo. Pero estoy contento, estoy feliz aquí, estoy en un club donde me siento importante. Tenemos un presidente, un entrenador y un club que todos son muy competentes, una plantilla con la que seguramente vamos a seguir peleando para ascender. El futuro no lo sé, porque si hubiésemos hablado hace un año, nunca habría pensado todo lo que me iba a pasar, habría sido imposible imaginarlo. Intento centrarme en este momento y hacer bien mi trabajo, en el objetivo de ascender con el Vilanova, un equipo que tiene mucha tradición, mucha afición. Aquí en Goiania, en el estado de Goiás. Es un equipo que hace mucho que no está en primera división, hace 40 años. Tiene un hambre muy grande toda la afición y todo el club de ascender. Estamos todos viviendo eso muy intensamente. El futuro lo decidiremos después. Quiero seguir jugando por muchos años más. No pienso en jubilarme tan temprano. Tengo 35 años, el físico me acompaña y también una ambición muy grande y un hambre de un joven de 20 años que todavía quiere vivir muchas cosas jugando.

"Tengo 35 años, el físico me acompaña y cuento con el hambre de un jugador de 20. Mi padre se retiro con 37 y quiero jugar mucho más que él. No pienso en jubilarme"

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