Iván Pérez: "Llevaba tres años en el Fabril y me hicieron un contrato a prueba de un mes con el Dépor por mil euros"

El Deportivo aspira a ser un club de cantera en el que Abegondo sea uno de sus pilares, pero no siempre ha sido así a lo largo de la historia del club. A la entidad blanquiazul, durante muchos años, le costó dar oportunidades a los jugadores de la casa. Iván Pérez, ex del Fabril y del Deportivo en la época de Joaquín Caparrós y Miguel Ángel Lotina explica las dificultades en el Podcast Non Vale Furar: "Cuando llegué al primer equipo, Lotina me hace sacar las faltas con la derecha. Hasta que Valerón le dice que yo era zurdo", explica en un programa en el que destapa muchos de los problemas de aquella época.

Ni con Joaquín Caparrós ni con Miguel Ángel Lotina la cantera fue un factor importante, a juicio del santiagués. Así lo explica Iván Pérez, fichado para el Fabril en 2006, después de haber destacado en el Laracha las dos campañas anteriores, y desestimando una oferta del filial del Celta, que entonces militaba una categoría por encima, en Segunda B. "Fui a entrenar con Caparrós varias veces. Pero yo decía: aquí pasa algo. De central estaba Juanma, y yo jugaba de lateral. Me venía Cristian Hidalgo, un extremo clásico que si te encaraba te llevaba. Era rapidísimo. Cuando iba en ataque, yo marcaba diferencia porque lo sobrepasaba", explica Iván sobre sus primeras veces entrenando con el primer equipo. A lo que añade, con sorna: "Caparrós le dijo a Valerón: 'Este chaval en ataque va bien, pero en defensa...' y Valerón le dijo: 'Es que Iván es mediapunta".

Jugó en aquella pretemporada y, debido a algunas lesiones, entró en la convocatoria del Teresa Herrera que el Deportivo ganó al AC Milán en 2006. "Calenté toda la segunda parte para jugar cinco segundos", recuerda. En frente, leyendas como Cafú, Pirlo, Gatusso, Seedorf, Kaká o Inzaghi.

Iván Pérez, durante un partido con el Fabril; al fondo, Lassad / FRAN MARTINEZ

Caparrós y la cantera del Deportivo

Iván Pérez explica que los jugadores que subían al primer equipo atendían a una selección aleatoria, y no a la meritocracia. "Ese año, hay una semana clave para ver cómo funcionaba todo. Entrenamos toda la semana con el primer equipo, había partido el fin de semana contra el Athletic, yo estoy con el peto de titular. Toda la semana. Hay una rueda de prensa que dice que vamos a ir los dos convocados, y que uno podía ser titular", relata sobre lo vivido. Y añade: "Llegamos el sábado al vestuario. La tendencia era ir al primer equipo. Pero nos dijeron que no, que nos jugábamos el título (ante el Negreira). Los compañeros empezaron a gritar 'vendehumos' y así. Aquello marcó".

El santiagués debutó en Copa del Rey, con Joaquín Caparrós en el banquillo, en 2007, en un duelo de vuelta de cuartos de final contra el Mallorca. "Lo hago lesionado, con una rotura de fibras, imagínate lo que miraban para nosotros. Lo hice con un vendaje. Salí en el minuto 70, nos jugábamos el pase a los cuartos", explica sobre un día en el que hubo un cambio más grave: "En ese partido estaban Piscu y Bergantiños. El último cambio que se hace fue quitar un mediocentro para meter ahí a Piscu en el medio, teniendo a Álex en el banquillo. ¿Realmente miraban por nosotros? No".

Iván Pérez, con el Laracha, ante el Portonovo / MONCHO FUENTES

Lotina lo reclutó para el primer equipo

Iván Pérez recuerda que por aquel Fabril pasaron jugadores como Rochela, Juan Domínguez o Dani Rodríguez, a quien "era un espectáculo" ver entrenar. Sin embargo, y pese al buen equipo que tenían, "los debuts en Primera eran anecdóticos".

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Iván Pérez, durante su etapa en el Montañeros / FRAN MARTINEZ

Varias temporadas después, ya con Miguel Ángel Lotina, Iván Pérez saltó al primer equipo del Deportivo. Acababa contrato y apuntaba a una salida, pero Lotina vio un partido del filial del Dépor ante el Athletic B en el que Iván Pérez anotó tres goles. Le dijo que debía hacer la pretemporada. "Para poder ir tuve que firmar un contrato lamentable de un mes, por 1000 euros ese mes, a prueba. Un jugador que lleva tres años en el filial. El entrenador, que lleva dos años, no te conoce", relata sobre una firma del 14 de julio al 14 de agosto que le valió, no obstante, para ganarse la confianza de Lotina, quien al principio le pedía sacar las acciones a balón parado con la derecha. Iván Pérez era zurdo. Valerón, otra vez, tuvo que interceder para explicarlo. Aquello, según relata Iván, era habitual: "La cantera importaba tanto que yo tuve una charla con un director deportivo que me dijo: 'Eres como Iago Iglesias pero con la derecha".