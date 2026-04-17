Júbilo, fotos y firmas en una renovada 'Déportienda' que ya está en marcha

Yeremay Hernández, Noé Carrillo, Millene Cabral y Luismi Cruz apadrinaron la reapertura de la tienda del Deportivo situada en el estadio de Riazor. Allí acudieron centenares de aficionados a disfrutar del renovado espacio, y también a conocer a sus ídolos.

El club explica que se trata de un «espacio completamente transformado» centrado en la «experiencia del usuario». Un lugar «donde se respira orgullo, memoria y pasión blanquiazul». Además, el club ha sacado a la venta una nueva camiseta de calentamiento repleta de detalles de la provincia y del escudo del club.

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Tras la apertura para el público, los cuatro jugadores citados estuvieron presentes en una jornada de firmas y fotos para todos los aficionados que se acercaron a Riazor.