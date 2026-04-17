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Deportivo

Júbilo, fotos y firmas en una renovada 'Déportienda' que ya está en marcha

El club también lanza una nueva camiseta de calentamiento prepartido

Abre sus puertas la renovada Deportienda

Abre sus puertas la renovada Deportienda

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Yeremay Hernández, Luismi Cruz, Millene Cabral y Noé González han estado presentes en la inauguración y han firmado autógrafos a los deportivistas / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

Yeremay Hernández, Noé Carrillo, Millene Cabral y Luismi Cruz apadrinaron la reapertura de la tienda del Deportivo situada en el estadio de Riazor. Allí acudieron centenares de aficionados a disfrutar del renovado espacio, y también a conocer a sus ídolos.

El club explica que se trata de un «espacio completamente transformado» centrado en la «experiencia del usuario». Un lugar «donde se respira orgullo, memoria y pasión blanquiazul». Además, el club ha sacado a la venta una nueva camiseta de calentamiento repleta de detalles de la provincia y del escudo del club.

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Tras la apertura para el público, los cuatro jugadores citados estuvieron presentes en una jornada de firmas y fotos para todos los aficionados que se acercaron a Riazor.

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