Deportivo
Júbilo, fotos y firmas en una renovada 'Déportienda' que ya está en marcha
El club también lanza una nueva camiseta de calentamiento prepartido
Yeremay Hernández, Noé Carrillo, Millene Cabral y Luismi Cruz apadrinaron la reapertura de la tienda del Deportivo situada en el estadio de Riazor. Allí acudieron centenares de aficionados a disfrutar del renovado espacio, y también a conocer a sus ídolos.
El club explica que se trata de un «espacio completamente transformado» centrado en la «experiencia del usuario». Un lugar «donde se respira orgullo, memoria y pasión blanquiazul». Además, el club ha sacado a la venta una nueva camiseta de calentamiento repleta de detalles de la provincia y del escudo del club.
Tras la apertura para el público, los cuatro jugadores citados estuvieron presentes en una jornada de firmas y fotos para todos los aficionados que se acercaron a Riazor.
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