Manuel Pablo: "Me centro en ser competitivos"

El Fabril debe dejar a un lado la fiesta de la celebración del campeonato liguero. Quedan tres partidos todavía de Liga, el primero, este domingo (17.00) ante el Salamanca. Habrá rotaciones, pero Manuel Pablo quiere, por encima de todo, ser competitivos: "Siempre hay ese pequeño bajón los primeros días. Estamos encima de ellos. Queremos seguir aumentando la racha de no perder, ganar fuera de casa, que solo lo hemos hecho una vez en la segunda vuelta". El técnico asegura que quieren "ser ambiciosos".

Manuel Pablo "no mira" al próximo curso. Queda trabajo por hacer en el Grupo I de Segunda RFEF, donde el Fabril ha sido gran campeón con tres jornadas de antelación. "La idea es intentar proteger a algunos que puedan estar más en el límite e ir variando un poco. Queremos ser competitivos, pero hay algunos casos de jugadores que venían en el límite, No arriesgar en esta primera semana y a partir de ahí intentar mantener un bloque competitivo", expresa el entrenador del filial blanquiazul.

El canario insiste en que es momento de marcarse "objetivos" para los últimos tres partidos y no dejarse "caer" en un final en el que quiere alargar su racha de invicto. El Fabril no pierde desde hace 19 partidos, en noviembre, contra la Gimnástica. "Me centro en lo que podemos hacer nosotros, que es ser competitivos y estar metidos en el partido. Centrarnos en el juego, ellos tienen la necesidad, están en su casa y quieren ganar", expresa sobre un Salamanca que acude en sexta posición a la cita.

Palabras para el cuerpo técnico

Manuel Pablo, la "cara visible" del proyecto, tuve palabras de agradecimiento para "un trabajo de mucha gente". Primero para Juan Villamisar, su segundo, una persona "muy importante" para él desde hace tiempo. También a "preparadores, fisios, María Ángeles que ha sido muy importante..." porque "hay muchas personas detrás".

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"Nosotros somos la última línea, pero la gente que los ha formado, los clubes de donde vienen... hay mucha gente. Somos la última parte, tenemos que exprimirles, sacarles rendimiento a esas condiciones que tienen", expresó el entrenador canario.