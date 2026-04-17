Las porterías a cero, la cuenta pendiente de la defensa del Deportivo

El Deportivo ha entrado en el tramo final de la temporada convertido en uno de los conjuntos que menos goles encaja del campeonato. La defensa de Antonio Hidalgo es una de las más destacadas en cuanto a tantos recibidos, pero le cuesta marcharse de los partidos sin encajar gol. Algo que solo ha sucedido en cuatro ocasiones desde hace una veintena de duelos. Entre Germán Parreño (6) y Álvaro Ferllo (3) se reparten las nueve porterías a cero del curso. Una cifra que sitúa en zona media a los coruñeses en esta clasificación.

No suele manejarse con resultados abultados, pero este Deportivo, que aspira a todo en Segunda División, ha cogido la tendencia de necesitar, al menos, dos goles para ganar. De los 17 triunfos cosechados este curso, solo ante el Eibar, la Cultural Leonesa y el Sporting (ambas ocasiones) han llegado con el marcador mínimo (1-0). Además, ante Huesca (4-0), Cultural (3-0), Zaragoza (0-2), Albacete (0-2) y Córdoba (2-0) el duelo acabó con triunfo y sin encajar. De ahí han nacido ocho de las nueve porterías a cero cosechadas esta temporada, añadiendo, además, el 0-0 contra el Burgos de la segunda jornada de liga.

Ferllo embolsa el balón tras una parada en el duelo contra el Albacete. / Carlos Pardellas

La mejora en área propia, capital en la recta final del Deportivo

Es una tendencia que obliga al equipo de Antonio Hidalgo a mejorar en tareas defensivas. El Dépor es el décimo equipo en Segunda División que más veces logra no encajar. El Eibar, con 15, lidera una tabla en la que el Mirandés, con tres, es el colista. Por el medio, clubes como Burgos (14), Las Palmas y Albacete (13), o Castellón, Granada y Leganés (11), entre otros, superan al Deportivo, que empata con la Real Sociedad B, el Valladolid y el Ceuta.

El equipo coruñés necesita 3.37 tiros a portería para encajar gol, según datos de Stats Segunda, que cifra en un 29.7% los golpeos entre los tres palos que acaban en el interior de la red. Aunque el Dépor, en cifras globales, sigue siendo uno de los conjuntos que menos encaja. En total, le han anotado 38 goles. Solo Burgos (29), Las Palmas (30) y Eibar (31) han recibido menos tras 35 jornadas.

Noticias relacionadas

En los últimos dos partidos el Deportivo ha dejado escapar cuatro puntos en los momentos finales. No siempre puede ampliar su ventaja o anotar varios goles, por lo que, en esta recta final, dejar la portería a cero tiene un valor doble.