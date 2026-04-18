La afición del Deportivo visita Abegondo para empujar el primer equipo

Algo se mueve en A Coruña y entre el deportivismo ante las siete finales que le quedan al primer equipo masculino en su lucha por el ascenso directo a Primera División. La Ciudad Deportiva de Abegondo recibió la visita de una nutrida representación de seguidores, entre los que había Riazor Blues y Old Faces, para empujar a los jugadores en este tramo final. Hubo cánticos, bailes y muchos ánimos. La acción es una consecuencia lógica y un paso más tras los recibimientos al Dépor en Riazor antes de los partidos. Los futbolistas, tras acabar el entrenamiento, se acercaron a la parte baja de la grada del campo uno, el Arsenio Iglesias, para saludar y retribuir todo el cariño de la masa social blanquiazul.