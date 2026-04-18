El Burgos hace caja con una segunda remesa de entradas que envía al Deportivo

Uno de los partidos que tiene marcado en rojo su afición y el propio Deportivo es el choque ante el Burgos del sábado 25 de abril a las 18:30 horas en El Plantío, correspondiente a la 37ª jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto burgalés ha mandado un nuevo contingente de 230 entradas a 50 euros, que llegan al margen de la primera remesa de 432 con un precio reducido de 25 euros.

De esas 230, "92 irán destinadas a la Federación de Peñas y 138 serán gestionadas por el club", apunta el Dépor que añade que "esta remesa se une a la inicial de 432 entradas a 25 euros, de las cuales el 40% serán gestionadas y vendidas por la Federación de Peñas (173), y el resto a través del club (259)".

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Ya está habilitada la prerreserva de entradas para el partido, máximo 2 por abonado o abonada. Para realizar la gestión, el abonado deberá acceder a la web reservas.rcdeportivo.es. La prerreserva concluirá este sábado 18 de abril a las 21:00 horas.