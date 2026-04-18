Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Helton Leite, la 1ª tras su salida del DéporEl Último de la Fila tocará en RiazorEl Euromillones deja un MillónTrabajadores del sector textil protestan en A CoruñaEl cupón de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en A CoruñaNegociaciones por la cárcelTriple escala de cruceros en A CoruñaLa mejor pizza napolitana de España es de A Coruña
instagramlinkedin

El Burgos hace caja con una segunda remesa de entradas que envía al Deportivo

Son 230 localidades a un precio de 50 euros que suman a las 432 primeras que valían 25

David Mella, en un lance del partido ante el Burgos. | Iago López/Roller Agencia

David Mella, en un lance del partido ante el Burgos. | Iago López/Roller Agencia

RAC

Uno de los partidos que tiene marcado en rojo su afición y el propio Deportivo es el choque ante el Burgos del sábado 25 de abril a las 18:30 horas en El Plantío, correspondiente a la 37ª jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto burgalés ha mandado un nuevo contingente de 230 entradas a 50 euros, que llegan al margen de la primera remesa de 432 con un precio reducido de 25 euros.

De esas 230, "92 irán destinadas a la Federación de Peñas y 138 serán gestionadas por el club", apunta el Dépor que añade que "esta remesa se une a la inicial de 432 entradas a 25 euros, de las cuales el 40% serán gestionadas y vendidas por la Federación de Peñas (173), y el resto a través del club (259)". 

Noticias relacionadas

Ya está habilitada la prerreserva de entradas para el partido, máximo 2 por abonado o abonada. Para realizar la gestión, el abonado deberá acceder a la web reservas.rcdeportivo.es. La prerreserva concluirá este sábado 18 de abril a las 21:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Helton Leite: 'El Deportivo me dijo que no podía competir con lo que me ofrecían: mi familia, mi país, financieramente
  2. A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
  3. El Último de la Fila no actuará en el estadio de Riazor al interferir con el posible ‘play off’ de ascenso del Dépor
  4. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  5. Los bomberos de A Coruña rescatan del mar a un hombre junto a la Torre de Hércules
  6. La mejor pizza napolitana de España es de A Coruña y lleva pulpo: "El juez me pidió que le guardara un trozo"
  7. Tranvías activa servicios especiales de autobuses para los conciertos del Coliseum y el partido del Deportivo
  8. Las hermanas que hacen una de las mejores tortillas de A Coruña en Agra do Orzán: 'El secreto está en cómo pochas la patata

La Marina británica informa de disparos de la Guardia Revolucionaria a un petrolero cerca de Ormuz

La Marina británica informa de disparos de la Guardia Revolucionaria a un petrolero cerca de Ormuz

Inditex reivindica sus acuerdos laborales en pleno conflicto por el convenio del comercio textil

Inditex reivindica sus acuerdos laborales en pleno conflicto por el convenio del comercio textil

Segunda jornada de huelga en el sector textil contra el convenio de la patronal

DIRECTO | Sesión Plenaria de Líderes Globales en la Movilización Progresista Mundial de Barcelona

DIRECTO | Sesión Plenaria de Líderes Globales en la Movilización Progresista Mundial de Barcelona

Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

El Burgos hace caja con una segunda remesa de entradas que envía al Deportivo

El Burgos hace caja con una segunda remesa de entradas que envía al Deportivo
Tracking Pixel Contents