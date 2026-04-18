Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor vigila su segunda plaza con cinco equipos en dos puntos

La categoría de plata vuelve a la carga este fin de semana con su jornada 36. El Racing de Santander, en Anoeta ante la Real Sociedad B (1-3), dio el pistoletazo de salida a una semana en la que el Deportivo será el último en jugar. Al equipo de Antonio Hidalgo le toca ver desde la barrera como todos sus perseguidores compiten, en el curso más igualado de la historia de la LaLiga Hypermotion desde que existe el play off.

El Deportivo deberá esperar al lunes para saltar al campo. El equipo coruñés recibe al Mirandés de Carlos Fernández y Hugo Novoa. Un rival que actualmente es penúltimo con 33 puntos, y está a cinco de la salvación. Los de Anduva se agarran a sus opciones, y a los goles del cuarto máximo anotador de la competición.

El Dépor arrancaba la jornada en segunda posición, con 61 puntos, los mismos que el Almería, uno más que Burgos y Málaga, y tres por encima del Castellón. Por debajo, a cuatro, la UD Las Palmas y, a seis, el Eibar. Todos ellos están a tiempo de todo en la Liga.

Carlos Fernández celebra un gol con el Mirandés / LaLiga

Racing y Las Palmas, los primeros que ganam

Este viernes, desde las 20.30, rodó el balón en Anoeta. Jugó el Racing de Santander, líder de la competición, en casa de la Real Sociedad B. 1-3. Y los cantabros se van a siete puntos. Es una jornada con dos partidos, y media hora después, a las 21.00, la UD Las Palmas se enfrentaba al CD Leganés. Victoria 2-0 y se coloca sexto a un punto del Dépor, que es segundo.

Duelo directo el sábado

La Segunda División toma la tarde del fútbol español ante un fin de semana sin Primera, que para por la Copa del Rey (este sábado, a las 21.00, el Atlético se enfrenta a la Real Sociedad en la final de La Cartuja).

El Castellón se mide al Burgos a las 18.30. Duelo directo y de altura, con los orelluts en sexta posición, con 58 puntos, a tres de los blanquiazules. Los burgaleses, en racha, tienen 60 y, de ganar, adelantarán a Dépor y Almería.

Sergio Arribas celebra un gol con el Almería / Almería

El domingo

Almería y Málaga, dos de los candidatos a arrebatar al Dépor su segunda plaza, se enfrentan el domingo a las 21.00 en otro duelo directo crucial. Intentará aprovecharse de todos esos emparejamientos el Eibar, que se enfrenta antes, a las 18.30, contra el Huesca.

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El Dépor, por tanto, llegará a Riazor el lunes conociendo todos los resultados de la competición. Para bien o para mal, será una presión con la que lidiar.