Derbi de juveniles entre Deportivo y Celta en Abegondo para ir cerrando la Liga Nacional

El Grupo I de la Liga Nacional Juvenil va echando el cierre con sus últimas jornadas y este domingo a las 12.00 vivirá un derbi entre el Juvenil B del Deportivo y del Juvenil B del Celta. Los blanquiazules solo han perdido dos partidos, pero la liga ya está decantada para los vigueses, ya cuenta con 82 puntos por 71 de los coruñeses.