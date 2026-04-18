Duelo clave para la salvación del Dépor Abanca B en Eibar

El Dépor Abanca B contaba con haber cerrado la pasada semana su salvación en Segunda RFEF tras la goleada al Villalonga (6-0) en Abegondo, pero el triunfo del Olímpico de León frente al Burgos (2-1) le obliga a un último esfuerzo este domingo a las 12.00 horas en su visita al Eibar B. Tiene cuatro puntos de ventaja con seis en juego en una penúltima jornada de liga que se jugará unificada. Las leonesas, quienes ascendieron el pasado verano a la categoría con las coruñesas, se medirán al Racing de Santander. Un triunfo le dará sí o sí el pasaporte para estar un año más en la categoría en una temporada con cambio de entrenador.