El Juvenil A del Deportivo no se rinde en la lucha por revalidar el título

El Juvenil A del Deportivo, entrenado por Miguel Figueira, persigue la proeza de sumar su tercer título de División de Honor de manera consecutiva, pero no lo tendrá nada sencillo ante un Celta que ha adquirido una ventaja significativa. Aun así, saltará este domingo a las 12.30 horas al campo del Bansander cántabro con la idea de ganar y meter presión a un equipo celeste que juega en casa media hora antes frente al SD Solares-Medio Cudeyo. La ventaja del Celta es de cinco puntos con nueve en disputa. Haber jugado la fase final de la Copa pesó en la trayectoria de los blanquiazules.