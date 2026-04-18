Kevin Sánchez: "En el Dépor estás en una burbuja muy bonita y cuando sales, ves que hay muchísimo fútbol, es una vuelta a la realidad"

Kevin Sánchez (Burgos, 2005) está en su particular año de Erasmus en Cartagena en Primera RFEF, donde se ha adaptado a nuevas posiciones y donde ha vivido la otra cara del fútbol con destituciones e impagos. Analiza desde la distancia al Fabril y al Deportivo y da pistas sobre su futuro.

Suman tres victorias consecutivas. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué momento de la temporada están?

Estamos contentos, estamos en la pelea de meternos en play off, y sí que es verdad que lo vemos cada vez más cerca. Contentos de la temporada que estamos haciendo y también contentos porque ya ha pasado la gran mayoría y queda poco para volver a casa.

Está acumulando muchos minutos como titular. ¿Cómo se está encontrando en Primera RFEF?

Bien, contento, es una categoría nueva para mí. No me puedo quejar con los minutos porque soy de los jugadores que más ha jugado del equipo. Feliz porque es lo que quería, coger esa experiencia y, sobre todo, mejorar en un montón de cosas para estar lo mejor posible para el año que viene.

¿Le ha sorprendido el nivel de la competición?

Sí, es un saltito más. Nos intentamos adaptar de la mejor manera posible.

Cuando salió en verano tenía claro sus objetivos. ¿Está colmando sus expectativas la cesión?

Yo lo que buscaba era tener minutos, coger experiencia, curtirme como jugador. En el Dépor estás en una burbuja muy bonita y cuando sales del club, de tu casa, a cualquier equipo, obviamente se ve que hay muchísimo más fútbol. Es una vuelta a la realidad. Aquí estoy muy contento, tanto por el equipo como por la ciudad. Me gusta bastante, aunque casa es casa.

Le ha tocado, además, vivir un año con muchas situaciones extradeportivas. ¿Ha cambiado su visión respecto al fútbol?

Sin menospreciar a nadie, obviamente el Cartagena es un club increíble, el Dépor también. Hemos tenido ciertas cosas extradeportivas, que como no es nuestro tema, por eso se dice que es extradeportivo, lo hemos intentado llevar de la mejor forma posible. Tanto el equipo como yo lo hemos sacado adelante bien.

Está jugando muchos minutos en banda. Ya el curso pasado Óscar Gilsanz y Manuel Pablo lo probaron ahí. ¿Se ha adaptado bien a esa posición?

Lo que quiere cada uno es jugar en la posición que toque. A mí donde me diga el míster, yo me pongo. A trabajar y a estar comprometido de la misma manera que siempre. Al final, el míster es el que decide y el jugador se tiene que adaptar a la posición en la que le toque y trabajar.

Dentro del fútbol de élite, ¿ve más recorrido ahí?

No me quiero cerrar ninguna puerta porque si no, sería un poco tonto. Me adapto a la posición en la que me toque. Me encanta meter goles y cuanto más cerca al área estoy, pues mejor, aunque este año no estoy metiendo tanto goles ni mucho menos. Me pongan donde me pongan, yo comprometido, trabajador como siempre y con más ganas que nunca.

¿Gestiona bien mentalmente el verse tanto tiempo sin marcar?

Sí, esta es una temporada de adaptación, de ver lo que es el fútbol de verdad. Sí que me ha faltado esa chispita de suerte, pero estoy convencido de que cuando entre el siguiente, van a caer unos cuantos más. Y si no es este año, será el que viene. Seguro que más pronto que tarde van a llegar los goles y a vamos a volver a ver al Kevin goleador.

Empezó la temporada con Javi Rey, ahora está con Íñigo Vélez, ¿qué ha cambiado y qué ha supuesto cada uno para usted?

Con Javi Rey desde el primer momento, encantado. Vine aquí a Cartagena casi todo por él, porque al final es un entrenador que me ha transmitido mucho desde que empezamos a hablar por primera vez. A él le deseo lo mejor, por supuesto. Y con Íñigo estoy también muy contento. Vino en un tramo de la temporada complicado en el cual no nos estaban saliendo las cosas. Teníamos al equipo mentalmente hundido, porque al final también ese factor suerte faltó al equipo. El FVS no nos ayudaba en nada, no quería entrar la bola, nos metía muchos goles... y, al final, esas ciertas cosas extradeportivas, que no era nuestro tema, te perjudican en un segundo plano. Con Íñigo muy bien, tiene las cosas muy claras.

Kevin con el Cartagena / Cartagena

¿Cómo han gestionado todas esas adversidades en el vestuario?

Como un grupo unido y como una familia. Si no tiras del compañero de tu lado, entonces vas jodido.

¿Le ha cambiado la mentalidad ese paso a un vestuario sénior con jugadores con mucha experiencia? ¿Nota que usted también ha evolucionado?

Sí, es totalmente diferente. Es verdad que una etapa en el Dépor la pasé con primer equipo. Vas pillando un montón de cosas de los jugadores veteranos y con experiencia. Aprendes cada día, porque cada día se pueden aprender un montón de cosas, ellos también te enseñan y te aconsejan y eso es lo más importante. Quise venir aquí a coger experiencia y a curtirme como jugador y como persona, porque también te curtes como persona. Me siento mucho más contento porque aprendes otras cosas, ya sea de la categoría, o porque estás en un vestuario de adultos, de veteranos. Vas aprendiendo de todos un poquito.

Siempre ha destacado por su velocidad. Hoy en día los extremos buscan mucho balón al pie. Usted sigue atacando la profundidad con velocidad. ¿Es el rol en el que más cómodo se siente?

Esa es una virtud que siempre he tenido, la velocidad y atacar muy bien los espacios a la espalda de la defensa. Me siento mucho más cómodo en eso que en el uno contra uno. En el uno contra uno estoy mejorando y practicando cada día para que me salgan mejor las cosas. Y me siento cómodo atacando a la línea de la defensa.

El Deportivo y el Fabril

El curso pasado estuvo alternando Fabril y primer equipo, llegó a debutar e incluso a jugar un partido entero. ¿Cómo vivió esas experiencias?

Con la mayor ilusión, a cualquier niño le encanta jugar en la máxima categoría que en mi caso es Segunda, que es donde está el Dépor este año y estuvo el año pasado. Aunque posiblemente, y lo veo muy factible, se ascienda a Primera. Ojalá, sería un gran alivio para la ciudad y, sobre todo, una gran noticia tanto para el club como para la gente que nos apoya y que apoya al Dépor.

¿Piensa en su retorno?

Este año quise dar un pasito más y poder estar en una categoría superior a la que estaba con el filial, aunque yo ya tengo contrato en vigor con primer equipo durante estos tres años. No puedo pensar tampoco mucho en el verano porque estoy aquí en el Cartagena, centrado en el partido del domingo contra el Eldense, y poco a poco ya se verá lo que pasa. Ojalá tener la oportunidad de poder quedarme el año que viene y, si no es así, lo que me surja.

El Fabril logró el ascenso con tres jornadas de antelación. ¿Ha podido seguir a sus excompañeros?

Sí, por supuesto, ya hablé con unos cuantos. Les di la enhorabuena por privado y por un grupo que tenemos. Me siento muy contento porque han hecho una temporada increíble. Les he estado viendo casi todos los partidos, sobre todo en casa, porque me los puedo poner en YouTube. Estoy muy feliz por ellos.

¿Se vería en el Fabril en Primera RFEF o la de filial es una etapa cerrada?

Yo tengo contrato de primer equipo, no sé qué podría llegar a pasar. Estoy muy contento con que hayan ascendido, es muy importante tanto para la cantera como para el club en general. Quién sabe.

¿Cómo ha visto a Manuel Pablo? Usted lo conoce del juvenil, además de su último año en el Fabril.

El trabajo da sus frutos. Me siento contento por él porque es un entrenador que ya ha pasado por juveniles, ha sido campeón de liga, nos metimos en la Final 4 de la Copa del Rey. Son muchas cosas. El año pasado nos conseguimos meter en play off con él, obviamente Óscar también pasó un tramo de la temporada y gracias a Óscar también tuvimos esa suerte.

El curso pasado compartió vestuario con Bil. ¿Le ha sorprendido su irrupción?

Con Bil hablo bastante porque tengo muy buena relación con él. Desde que vino intenté ser un apoyo grande para él porque al venir de fuera, de otro país, es muy complicado. Intenté acercarme a él lo máximo posible. Me alegro muchísimo por él, en los entrenamientos obviamente se veían los detalles que él tiene y ahora los está demostrando en el primer equipo.

¿Qué ha cambiado en usted en estos meses?

Sobre todo,la madurez. Tanto futbolísticamente como personalmente, es complicado salir de tu casa, que te lo dan todo hecho. Vine aquí para coger experiencia, para curtirme como jugador y, sobre todo, como persona. Es complicado dejar tu casa a diez horas y no poder estar todos los días como estabas antes con tus familiares y con tus amigos. Me voy siendo más adulto, más futbolista.

¿Ha sido, por tanto, positiva la cesión?

Sí. Esto es lo que buscaba. Nos pusimos de acuerdo tanto el club como yo. Es verdad que esto fue decisión más mía que del club, porque en el club no lo veían tan claro. Yo pertenezco al Dépor y si el Dépor no me hubiese dejado, yo tampoco hubiese podido decir: 'Me voy, me voy, me voy porque me voy'.

¿Qué quería el Dépor? ¿Tenerle en el primer equipo?

Sí. Hablé con Hidalgo y también con Fernando Soriano. Ellos tenían claro que me quedase en la primera plantilla. Pero es lo que yo les dije: tenía que curtirme como jugador, coger experiencia en Primera RFEF, porque obviamente un salto a Segunda División es alto y no son capaces todos los jugadores. Me había preparado, pero quería tener minutos. Al tener veinte añitos, y como me quedaban tres de contrato, dialogamos en ese aspecto. Al principio costó, pero luego fueron receptivos.

Normalmente es al revés. Que el club quiera ceder y que el futbolista se quiera quedar.

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Claro, pero cada uno sabe dónde está. El Dépor es, quizá, el mejor equipo de Segunda, o de los dos mejores. Estoy súper contento y súper orgulloso de poder formar parte del Dépor. Quería ganarme un puesto y yo creo que todo empezaba por curtirme como futbolista y salir de casa.