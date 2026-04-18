Provencio e Izeta, los villanos del Mirandés en Riazor
El Deportivo solo le ha ganado un partido de cinco a su contrincante de este lunes en A Coruña y llegó a salir goleado en dos ocasiones
La historia de Deportivo y Mirandés invita a pensar en una superioridad coruñesa, a reforzarle, pero los últimos enfrentamientos entre ambos equipos en Riazor han supuestos duros golpes de realidad para los blanquiazules. De hecho, el Dépor solo ha ganado uno de los cinco partidos que han disputado los jabatos en A Coruña. En dos hubo goleadas visitantes, con algunos villanos inesperados como Provencio o Urko Izeta, quien luego se convirtió en objeto de deseo de la Dirección de Fútbol.
La primera y única alegría no es de la era moderna llegó en 1981, en la primera campaña del Dépor en Segunda B cuando le ganó 3-0 al Mirandés con tantos de Traba, Pancho García y Muñoz. Se retomaron en 2013 con una igualada sin goles. En 2016 llegó un 0-3 en Copa con un doblete de Provencio y otro tanto de Abdon Prats en un partido para olvidar de Manu que le hizo mucho daño al equipo de Víctor Sanchez del Amo. En 2019 firmaron tablas con un 1-1 y en 2024 llegó Urko Izeta para arrasarlo todo. Hat trick del vasco para comandar un claro 0-4. Muchos avisos.
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