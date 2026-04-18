Salamanca-Fabril: Tres jornadas para disfrutar y alargar las rachas

El Fabril, tras una semana de celebración, vuelve a la Liga con el objetivo de evitar despistes que puedan truncar las buenas rachas alcanzadas hasta ahora. El conjunto blanquiazul es el mejor local de la competición, y si gana en el Helmántico (17.00), será también el visitante con más puntos. Retos más que suficientes a los que se le añade extender de 19 a 22 la racha de invicto que acumula la plantilla de Manuel Pablo. El canario advirtió que habría alguna rotación, mientras que, Noé Carrillo, podría ser baja por estar a disposición de Antonio Hidalgo el lunes en Riazor ante el Mirandés.

El técnico canario quiere un Fabril "ambicioso" que no se duerma en los laureles tras haber logrado el campeonato de Liga con tres jornadas de antelación. Es momento de dejar a un lado la fiesta, el júbilo, y centrarse en la competición. En un Salamanca que se está jugando la vida. Con 47 puntos, los del Helmántico, con Óscar Marotías, ex del equipo, en su defensa, igualan en puntos al Real Ávila, y están a uno de la UD Ourense y la Gimnástica. Es un duelo vital para el equipo dirigido por Jorge García. Destaca, en punta, Javi Delgado, máximo anotador con 11 dianas.

"Queremos ser competitivos, pero hay algunos casos de jugadores que venían en el límite. No vamos a arriesgar en esta primera semana y a partir de ahí intentar mantener un bloque competitivo", expresó Manuel Pablo en la previa del encuentro. Veremos, por tanto, un filial en el que haya algunas rotaciones, aunque eso no ha sido un problema para la extensa escuadra blanquiazul. El canario ha utilizado un total de 32 futbolistas este curso, además de nombres juveniles como Lucas Castro y Álvaro Fraga que forman parte de muchas sesiones de entrenamiento, pero todavía no han podido debutar. Junto a Iker Gil, Guille Pastoriza o Xabi Campos, son jugadores a los que el entrenador podría dar algunos minutos ahora que ha logrado el objetivo principal.

Noé Carrillo y Dani Estévez, esta temporada con el Fabril ante el Coruxo. / Carlos Pardellas

Los números que el Fabril quiere extender

El filial blanquiazul ya ha ganado la liga. Los nuevos retos para no perder la motivación tienen más que ver con las rachas colectivas e individuales. El Fabril suma ya 19 partidos sin perder desde que la Gimnástica, en noviembre, asaltase Abegondo. Es la última cruz en un calendario brillante en el que el objetivo pasa por acabar la campaña con 22 jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

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Un espejo en el que mirarse ha sido el Rayo Majadahonda, que se quedó en 19 partidos invicto, en la mejor racha, hasta el momento, en todos los grupos de Segunda RFEF esta temporada. Una victoria o un empate en El Helmántico hará al Fabril quebrar dicha trayectoria e instalar su nombre en las páginas de la competición.