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0-3 | El Dépor Abanca B golea en Eibar y seguirá otro año en Segunda RFEF

El doblete de Karla Bermejo y el gol de Jenny Corros hicieron que no tuviese que depender del Olímpico

Un partido del Dépor Abanca B esta temporada.

Un partido del Dépor Abanca B esta temporada. / RCD

RAC

Hace un par de semanas se salvó el Dépor Abanca y ahora le toca al filial. El primer equipo lo hizo antes de jugar ante el Atlético por el resultado del Alhama ante la Real Sociedad, pero el segundo equipo lo ha conseguido sobre el césped. Una hipotética victoria en su visita al Eibar B dejaba en inútil cualquier resultado en el Racing-Olímpico de León y el Dépor Abanca B ha cumplido, aunque tuvo que esperar a la segunda mitad para solventar el trámite.

Fue Jenny Corros quien abrió el marcador en el minuto 53, mientras en Santander el peligro estaba latente con el 2-2 momentáneo al descanso. A la hora de juego, en el minuto 61, empezó la producción goleadora de Karla Bermejo. En el minuto 83 repetiría la catalana, fichada en este pasado mercado de invierno para aportar goles como los que le dan al filial la salvación.

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Consolidación

El Dépor Abanca B vivirá, de esta manera, su segunda temporada en Segunda RFEF tras el ascenso conseguido el pasado verano junto al Celta y el propio Olímpico de León, que se va de vuelta para abajo. La temporada no estuvo exenta de sobresaltos porque hubo cambio de entrenador.

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