1-1 | El Juvenil A del Deportivo dice adiós al título tras el empate ante el Bansander

Quería luchar hasta el final, pero fue imposible. El Juvenil A empató en casa del Bansander (1-1) en unos minutos finales locos con goles de Bruno Anievas e Iker Gil y le puso en bandeja el título de División de Honor Juvenil al Celta, que no falló. El conjunto olívico venció 13-0 al SD Solares-Medio Cudeyo y ya le saca siete puntos con seis con lo que, en esta ocasión, la fiesta se trasladó al sur.