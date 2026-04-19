3-3 | Empate del Deportivo con el Celta en el derbi juvenil de Liga Nacional
Abegondo vivió en la mañana del domingo un trepidante derbi de Liga Nacional entre el Juvenil B del Dépor y el Juvenil B del Celta que finalizó 3-3 y todos los tantos fueron en el primer periodo. Un doblete de Sabino Ordiales y un gol de Raúl Lema para los blanquiazules y otros dos tantos de Pablo Aparicio y el de Dani Ruiz para los celestes.
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