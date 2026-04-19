Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bienes en mal estadoEntrevista a Román RodríguezNegociaciones por la cárcelCambios en el mercado navideñoDerechos tras el cambio del concierto de El Último de la FilaLa Sagrada Familia, entre lo que se dice y lo que se veEntrevista a Kevin SánchezFeria Pata Pata
instagramlinkedin

3-3 | Empate del Deportivo con el Celta en el derbi juvenil de Liga Nacional

Juvenil B del Deportivo

Juvenil B del Deportivo / RCD

RAC

Abegondo vivió en la mañana del domingo un trepidante derbi de Liga Nacional entre el Juvenil B del Dépor y el Juvenil B del Celta que finalizó 3-3 y todos los tantos fueron en el primer periodo. Un doblete de Sabino Ordiales y un gol de Raúl Lema para los blanquiazules y otros dos tantos de Pablo Aparicio y el de Dani Ruiz para los celestes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents