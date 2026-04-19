Deportivo-Mirandés: Riazor debe ser la boca del lobo

21 puntos en juego separan al Deportivo de la gloria. Siete encuentros decisivos para regresar a Primera División de manera directa y trazar un puente que esquive la promoción. Así fue en 2012, en 2014 y en 2024. Depende de sí mismo el equipo de Antonio Hidalgo, que ha llegado al momento decisivo del campeonato en una posición que hubiese deseado en verano. A su alrededor, media docena de rivales ansiosos por ver tropezar al equipo coruñés. Tras dos empates seguidos, cuatro puntos que se han marchado por despistes en los minutos finales, el conjunto blanquiazul no se puede permitir más resbalones. Para dar ese primer paso tiene a Riazor a su servicio.

En Italia, ante los momentos clave de la vida, las pruebas de fe o los exámenes que deciden carreras, la gente dice "In bocca al lupo" (en la boca del lobo) para desearse buena suerte. En esa situación se encuentra ahora el cuadro coruñés. La de mirarse al espejo y creérselo de verdad. Sentir que el escudo pesa a favor. La expresión española se parece más a lo que el deportivismo generará de Riazor una vez más. Ha sido un curso de altibajos en casa, pero el estadio blanquiazul se ha vuelto a convertir en un fortín que tiene que ser decisivo en este momento. En especial, ante un Mirandés que se juega la vida. Pero también lo será contra el Andorra, frente al Leganés, o ante la UD Las Palmas.

Riazor, el que vio tambalearse a tantos grandes de Europa, ahora tiene que volver a ser clave. El deportivismo está poniendo todo de su parte. Habrá un mar de banderas para compensar la designación de LaLiga, sin tacto a la hora de apartar del fin de semana un duelo tan importante para ambos equipos. Como si Miranda del Ebro y A Coruña no hayan aguardado en vilo por este partido.

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición la victoria contra el Zaragoza en Riazor. / Iago Lopez

El Deportivo busca mejorar su efectividad en ambas áreas

El Deportivo acude a la cita sin David Mella, pero con toda la plantilla a disposición de Antonio Hidalgo. En un encuentro en el que se presupone que el conjunto local tendrá más balón, podría entrar Riki Rodríguez en la medular, en lugar de Villares, para aportar ritmo y seguridad en la circulación. Respecto a la visita al Alcoraz, Bil Nsongo podría ser la otra novedad, tras una oportunidad fallida de Mulattieri, que se marchó con las manos vacías y sin apenas tocar el balón. Yeremay, hasta que el pubis se lo permita, seguirá aportando minutos de calidad en las segundas partes.

Ante el Huesca, el Dépor zozobró durante casi una hora y, al final, lamentó no haber tenido una ventaja mayor. No se lo puede volver a permitir. No ante su gente. El margen de mejora del equipo pasa por la efectividad en área rival. El equipo genera, pero necesita transformar más. Y, sobre todo, poner de una vez por todas el candado a su portería. El conjunto blanquiazul es el cuarto equipo que menos encaja, pero solo ha terminado nueve partidos sin recibir gol.

En frente, Carlos Fernández y el renovado Unax del Cura son las grandes amenazas de un equipo que llega en buena dinámica. También Bauzà o el habilidoso El Jebari. Son baja Postigo y Alberto Marí. Antxon Muneta recupera a Juan Gutiérrez en defensa. Misión para la zaga blanquiazul, con la duda de si regresará o no Lucas Noubi. El Deportivo, más allá de nombres propios, debe mandar y dominar en su casa. Debe hacer de Riazor ese lugar imposible para todos. Y demostrar, también, que la presión no puede con una plantilla que ha llegado al momento clave dependiendo de sí misma. Es la hora de la verdad.

Carlos Fernández celebra un gol / LaLiga

Posibles onces

Deportivo: Ferllo; Ximo, Loureiro, Barcia, Quagliata; Altimira, Mario Soriano, Riki, Luismi Cruz; Stoichkov y Bil Nsongo.

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Mirandés: Palomares; Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano; Helguera, Bauzà; Javi Hernández, Unax del Cura, El Jebari; y Carlos Fernández.