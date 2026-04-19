Hidalgo: "Tenemos que sacar los partidos con tres puntos para seguir peleando por todo

Antonio Hidalgo cree que es el momento de "centrarse" en uno mismo. La clasificación lo exige en el momento clave de la temporada. El Deportivo se enfrenta este lunes al Mirandés (20.30, Riazor) y hay "siete u ocho equipos peleando por todo". De cara al encuentro de la jornada 36, espera que su equipo sea "efectivo" en área rival para poder llevarse los tres puntos. No queda otra a partir de ahora que ir de victoria en victoria. David Mella es la única baja para el encuentro.

"Es el momento en el que todos queremos estar. Son las últimas jornadas, hay presión, tensión. Cuando empezamos el año es lo que queríamos vivir. Lo tenemos que sentir así. Con la máxima ilusión y entereza posible", expresó Antonio Hidalgo en la previa de un encuentro que ya empieza a sentirse como una final. Cada duelo de aquí a final de curso lo será. No le preocupa ser el último en jugar, a sabiendas de que equipos como Castellón o Racing de Santander ganaron sus partidos. "Tenemos que ser contundentes mañana (por el domingo). Esto es lo bonito. Da igual jugar antes o después, esto depende de nosotros, tenemos que sacar los partidos con tres puntos para seguir peleando por todo", remarca.

Agradecido a la afición del Deportivo

El fin de semana en Abegondo arrancó con un sonoro recibimiento por parte de varios centenares de aficionados que se acercaron a la ciudad deportiva del club para animar al equipo antes de entrenar. Esa comunión, considera Hidalgo, es clave para esta recta final. "Es una gozada sentir el aliento de la afición. Sentir la ilusión de la gente. Mañana es un día muy importante, empiezan a ser los últimos partidos. Necesitamos a la gente empujando. Saben lo importantes que son para nosotros. Nos están apoyando desde el primer día y nos hacen sentirnos más poderosos", expresa sobre el apoyo de la grada. El de Canovelles, además, cree que tras el duelo ante el Granada se vivió un punto de inflexión: "Al darnos cuenta todos de lo que nos estábamos jugando hemos empezado a empujar. Nos sentimos muy a gusto en nuestra casa, con nuestra gente, sabiendo la dificultad que tiene, la humildad que hay que tener. Esa unión es fundamental".

El técnico blanquiazul cree que "echar cuentas, tal y como está la tabla, no sirve de nada". Por lo que es fundamental centrarse en uno mismo en este momento. "Está todo muy igualado. Llega un momento de la temporada que es importante centrarte en ti mismo, tenemos que ser efectivos en casa, sumar de tres", añade.

Esa productividad ofensiva, precisamente, es donde Hidalgo ve margen de mejora en este momento del curso: "Nos falta mejorar esa contundencia en área rival. El equipo ha ido evolucionando. Hay que dar pasos adelante en esa contundencia que digo".

El apoyo a Charlie Patiño

Antonio Hidalgo quiso mostrar su apoyo a Charlie Patiño después de la acción del pasado fin de semana ante el Huesca. "Charlie es un chico muy querido en el vestuario. Desde el primer momento que acabó el otro día hemos estado cerca de él. Es nuestro Charlie, es nuestro jugador. Vive el fútbol y siente el club muchísimo". A lo que añade que han estado cerca de él desde el primer momento: "Él va a darle la vuelta a la situación. Tiene que aprender, pero hay que estar con los nuestros a muerte, Charlie es de los nuestros y lo vamos a empujar siempre".

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Charlie Patiño da un pase ante un jugador del Eibar en Riazor. / Iago Lopez

El entrenador catalán también valora el aspecto psicológico. Es un momento del curso en el que la fortaleza mental se premia. El trabajo de Joaquín Sorribas en este aspecto, expresa, es importante, aunque "está cerca de todo el mundo" a lo largo de la temporada: "Es fundamental estar fuertes mentalmente, saber cómo afrontar las situaciones, lo que te viene por delante".