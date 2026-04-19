Muneta, en la previa del Mirandés-Dépor: "Nuestra necesidad está por encima de la de cualquiera"

El Deportivo recibe a un Mirandés que, aunque está en descenso, llega en buena dinámica tras varios resultados positivos que le han permitido reengancharse a la carrera por el ascenso. Más allá de Carlos Fernández, uno de los máximos goleadores de la competición, el equipo dirigido por Antxon Muneta acude a Riazor con la ilusión de ganar para seguir soñando con la salvación. "La consistencia defensiva va a ser vital", remarca.

"El Dépor tiene jugadores de una pegada tremenda, muy muy diferenciales que en cualquier momento te hace gol. Es un equipo que puede hacer posesiones largas y no debemos desesperarnos", analiza el técnico jabato en la previa del encuentro. Cree que la clave pasa por ser fuertes atrás: "Mantenernos muy consistentes los 90 minutos. Y en la parcela ofensiva seguir siendo un equipo que genera y tener ese punto de acierto que siempre es necesario para ganar".

El Mirandés se ha reenganchado a la pelea

El equipo jabato se siente de nuevo con opciones de salvación tras haber logrado dos victorias y tres empates en los últimos cinco encuentros. "Ahí está. Parece que lo tocamos. Estamos ahí cerquita. Hemos llegado a estar muy lejos. Con el trabajo semanal hemos conseguido llegar con opciones. Llegamos bien", remarca sobre una carrera en la que el objetivo actual es alcanzar al Cádiz, que tiene 38 puntos.

Muneta considera que "no vale de nada lamentarse" tras haber dejado escapar alguna victoria en los últimos encuentros. "Hay que seguir. Estamos en buena dinámica. Nos quedamos con las cosas que hacemos bien. Vamos a casa del Dépor, que es un candidato muy claro al ascenso directo, pero sin mirar la clasificación, mirando solo nuestra necesidad, que está por encima de la de cualquiera", añade.

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