El Salamanca-Fabril, interrumpido por insultos racistas a Dipanda y cánticos desde la grada: "Musulmán el que no bote"

El partido disputado por el Fabril en El Helmántico ante el Salamanca fue interrumpido en el minuto 36 por cánticos racistas. El colegiado del encuentro tuvo que activar el protocolo antirracismo y detener la contienda después de que desde la grada se escuchase el cántico "musulmán el que no bote" y también insultos contra el delantero camerunés Rodrigue Dipanda. Minutos después, y tras un aviso por megafonía pidiendo cesar, el encuentro se reanudó. Finalmente venció el filial del Dépor, por 0-1, gracias a un tanto de Héctor Areosa.

Según explica La Gazeta de Salamanca, un sector de la grada del Helmántico insultó al delantero fabrilista Rodrigue Dipanda, y realizó cánticos racistas al grito de "musulmán el que no bote". El colegiado del encuentro, Jayro Muñoz, tuvo que detener el encuentro y activó el protocolo antirracismo de la Federación.

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Dentro del terreno de juego, primó la deportividad. El Salamanca realizó un pasillo al Fabril al saltar al terreno de juego en felicitación por el campeonato de liga. Durante los 90 minutos, se impuso el filial blanquiazul. Héctor Areosa adelantó al Fabril en el minuto 27 y anotó el único tanto del encuentro.