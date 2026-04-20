Antonio Hidalgo: «Fue un partido de tramos, pero en la segunda parte tuvimos orden y pausa para estar cómodos»

«La liga va a estar igualada hasta el último día y tenemos que estar preparados para todo tipo de emociones». Esa fue la advertencia que Antonio Hidalgo lanzó al deportivismo tras el triunfo frente al Mirandés, en un duelo que se jugó «por tramos» y que el cuadro coruñés resolvió tras el paso por los vestuarios en el intermedio. «La primera media hora fue buena, con oportunidades suficientes para ponernos por delante. A partir del penalti y de su gol, pudo pasar cualquier cosa, los últimos minutos de la primera parte fueron demasiado abiertos. En el descanso hablamos de mantener el orden y tener más pausa en el campo rival y en la segunda mitad estuvimos más cómodos, sobre todo después del tercer gol. Con el segundo penalti pudo cambiar todo, pero Álvaro pudo pararlo y vivimos el final con tranquilidad», expuso el técnico del Deportivo.

Hidalgo augura un guion similar para las seis jornadas de competición que quedan por delante. «Es una categoría muy igualada, todo el mundo se juega muchísimo, quiere sumar de tres y pone todo lo que tiene en el campo, eso hace que los resultados vayan cambiando. Para pelear arriba, hay que seguir ganando», afirmó.

Jugadores destacados

Yeremay, que volvió a la titularidad tras sus problemas de pubalgia, fue uno de los nombres propios del encuentro. «Sabemos el jugador diferencial que es. Ha sido un proceso largo, en el que ha sufrido mucho, y aún tiene alguna molestia, pero el partido de hoy (por ayer) le va a dar mucha confianza», indicó el técnico. Ferllo, por su parte, fue otro de los grandes protagonistas: «Es importante mantener la concentración en todo momento, porque se te pueden ir partidos por fallos así. Hay que alabar que después supo levantarse y ha sido decisivo».