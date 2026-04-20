Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaran los acusados en el juicio de la Primitiva millonariaVuelve el programa LecerA la venta la discoteca BambinaLos vecinos de Monte Mero se movilizanPrimer día de regularización extraordinaria de inmigrantesInés Rey, sobre el concierto de El Último de la Fila
instagramlinkedin

Los apercibidos del Deportivo resisten sin caer en la sanción

Altimira

Altimira / CARLOS PARDELLAS

RAC

Altimira, Mario Soriano, Stoichkov, Yeremay y Mulattieri, los apercibidos en el Deportivo, resistieron en el partido ante el Mirandés y ninguno se perderá el encuentro de la próxima semana ante el Burgos el sábado a las 18.30 horas en El Plantío. De esta manera y a falta de algún contratiempo en el partido y durante la semana, la única baja confirmada a día de hoy es la de David Mella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
  2. Kevin Sánchez: 'En el Dépor estás en una burbuja muy bonita y cuando sales, ves que hay muchísimo fútbol, es una vuelta a la realidad
  3. Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás
  4. Un San Bernardo de 90 kilos, Oso, estrella en la feria de mascotas Pata Pata 2026 de A Coruña
  5. Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo
  6. A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
  7. Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor baja a la cuarta plaza
  8. El Concello de A Coruña cambia de modelo de mercado navideño e invertirá 381.000 euros

Los apercibidos del Deportivo resisten sin caer en la sanción

Los apercibidos del Deportivo resisten sin caer en la sanción

Fiesta en San Sebastián para celebrar la tercera Copa del Rey de la Real Sociedad

Homenaje y trofeo para el Fabril antes del inicio del Deportivo-Mirandés

Homenaje y trofeo para el Fabril antes del inicio del Deportivo-Mirandés

Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor recupera la segunda plaza

Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor recupera la segunda plaza

Solo unas gotas de Yeremay para despertar los sentidos de Riazor

Solo unas gotas de Yeremay para despertar los sentidos de Riazor

Antonio Hidalgo: «Fue un partido de tramos, pero en la segunda parte tuvimos orden y pausa para estar cómodos»

Antonio Hidalgo: «Fue un partido de tramos, pero en la segunda parte tuvimos orden y pausa para estar cómodos»

Uno a uno, las notas del Deportivo contra el Mirandés: Yeremay no se olvida de brillar

Uno a uno, las notas del Deportivo contra el Mirandés: Yeremay no se olvida de brillar

Yeremay: «Estoy con confianza y voy a poner mi granito de arena para que el Dépor esté en Primera el año que viene»

Yeremay: «Estoy con confianza y voy a poner mi granito de arena para que el Dépor esté en Primera el año que viene»
Tracking Pixel Contents