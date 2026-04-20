Los apercibidos del Deportivo resisten sin caer en la sanción

Altimira, Mario Soriano, Stoichkov, Yeremay y Mulattieri, los apercibidos en el Deportivo, resistieron en el partido ante el Mirandés y ninguno se perderá el encuentro de la próxima semana ante el Burgos el sábado a las 18.30 horas en El Plantío. De esta manera y a falta de algún contratiempo en el partido y durante la semana, la única baja confirmada a día de hoy es la de David Mella.