Competición tiene la palabra tras el incidente xenófobo del Salamanca-Fabril

El colegiado Gil Arenas, a quien le tocó impartir justicia en el Salamanca UDS-Fabril de este pasado domingo, decidió detener el juego en el minuto 36 porque «un sector de la grada, cuya indumentaria se identificaba con la del equipo local, realizó los siguientes cánticos; ‘Musulmán el que no bote’». Es la primera vez que se reproducen estos gritos islamófobos desde la grada en una competición doméstica después de que se pudiesen escuchar en el España-Egipto disputado hace algunas semanas en el RCDE Stadium y que supuso la apertura de un expediente de la UEFA. El Salamanca no realizó ninguna manifestación pública al respecto. El Comité de Competición, que se reúne de manera habitual los miércoles, es el que ahora tiene la palabra y potestad para abrir, en primer lugar, un expediente que sea el paso inicial para una posible sanción, ya sea económica o de cierre parcial de una grada.

Los precedentes

En el fútbol español ha habido seis estadios del fútbol profesional que fueron sancionados con cierres parciales de grada por incidentes racistas o xenófobos, pero finalmente solo tres llegaron a aplicarse, porque la otra mitad fueron anulados en instancias superiores. Solo Mestalla, La Cartuja y Vallecas tuvieron que pagar por este tipo de incidentes. El caso más paradigmático fue el levantino por los cánticos a Vinicius en 2023. La zona denominada Mario Kempes estuvo cerrada tres partidos, aunque la sanción inicial era de cinco. En 2025 se cerró una zona de unas 200 localidades en La Cartuja en el encuentro ante el Alavés después de gritos xenófobos y racistas en un partido ante el Athletic dirigidos a Maroan Sannadi. El más antiguo es el de Vallecas por los cánticos a Zozulya en 2020.

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Los tres precedentes que se dieron por probados, pero que se cumplieron únicamente con sanción económica fueron el de 2017 en El Molinón, con Iñaki Williams como diana del incidente racista; el de 2024 del Coliseum en el que hubo referencias a Marcos Acuña y Quique Sánchez Flores; y también ese año, el del Metropolitano con insultos a Nico Williams.