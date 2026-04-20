Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaran los acusados en el juicio de la Primitiva millonariaVuelve el programa LecerA la venta la discoteca BambinaLos vecinos de Monte Mero se movilizanPrimer día de regularización extraordinaria de inmigrantesInés Rey, sobre el concierto de El Último de la Fila
instagramlinkedin

Solo unas gotas de Yeremay para despertar los sentidos de Riazor

Un caño, un penalti y una cabalgada para levantar a Riazor y encoger el corazón ante el recuerdo de ese 10 que es un tesoro | Aún a medio gas, es diferencial

Yeremay ante el Mirandes

Yeremay ante el Mirandes / CARLOS PARDELLAS

Carlos Miranda

Carlos Miranda

Está Yeremay Hernández lejos de ser ese futbolista que maravilló y que le hizo perder la cabeza a más de un equipo europeo con el bolsillo lleno, pero es tanta la añoranza de su fútbol, de ese liderazgo apegado a la genialidad, que Antonio Hidalgo no quiso esperar mucho más. Fueron dos carreras en el descuento de El Alcoraz y una pelota al palo y llegó el momento de relegar a Stoichkov y volver a poner al 10. La necesidad también aprieta. Y, además, los buenos, aunque sea medio gas, deben estar siempre en el césped.

Primero fue un caño para alumbrar una contra, después un penalti certero y una de esas jugadas de tuya, mía que tanto le gustan para coger ritmo hasta, por fin, desatarse con una de esas cabalgadas que despertó todos los sentidos de Riazor. Fue como presentir a alguien por su perfume antes de verlo aparecer. El instinto de la grada blanquiazul reconoció a esa joya que se ha ido cincelando en Abegondo y que considera única y codiciada. Y encima se la dio a Bil Nsongo, ese socio, ese 9 inesperado. No falló para ponerle el lazo a un partido que se le había quedado en la nuez al Deportivo. No domina la escena, no muestra hechuras de equipo de ascenso, pero ahí está.

Noticias relacionadas

Vasos comunicantes

Es como Yeremay. Al equipo se le percibe aún a cuentagotas y, de momento, le va llegando. Su afición sufre y contiene la respiración y empuja para llevarlo a ese sitio del que salió hace ocho años. Una condena demasiado larga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
  2. Kevin Sánchez: 'En el Dépor estás en una burbuja muy bonita y cuando sales, ves que hay muchísimo fútbol, es una vuelta a la realidad
  3. Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás
  4. Un San Bernardo de 90 kilos, Oso, estrella en la feria de mascotas Pata Pata 2026 de A Coruña
  5. Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo
  6. A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
  7. Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor baja a la cuarta plaza
  8. El Concello de A Coruña cambia de modelo de mercado navideño e invertirá 381.000 euros

Los apercibidos del Deportivo resisten sin caer en la sanción

Los apercibidos del Deportivo resisten sin caer en la sanción

Fiesta en San Sebastián para celebrar la tercera Copa del Rey de la Real Sociedad

Homenaje y trofeo para el Fabril antes del inicio del Deportivo-Mirandés

Homenaje y trofeo para el Fabril antes del inicio del Deportivo-Mirandés

Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor recupera la segunda plaza

Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor recupera la segunda plaza

Solo unas gotas de Yeremay para despertar los sentidos de Riazor

Solo unas gotas de Yeremay para despertar los sentidos de Riazor

Antonio Hidalgo: «Fue un partido de tramos, pero en la segunda parte tuvimos orden y pausa para estar cómodos»

Antonio Hidalgo: «Fue un partido de tramos, pero en la segunda parte tuvimos orden y pausa para estar cómodos»

Uno a uno, las notas del Deportivo contra el Mirandés: Yeremay no se olvida de brillar

Uno a uno, las notas del Deportivo contra el Mirandés: Yeremay no se olvida de brillar

Yeremay: «Estoy con confianza y voy a poner mi granito de arena para que el Dépor esté en Primera el año que viene»

Yeremay: «Estoy con confianza y voy a poner mi granito de arena para que el Dépor esté en Primera el año que viene»
Tracking Pixel Contents