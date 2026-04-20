Homenaje y trofeo para el Fabril antes del inicio del Deportivo-Mirandés

Los capitanes del Fabril, Hugo Ríos y Brais Suárez, recibieron de la mano de Pablo Prieto, presidente de la Federación Galega de Fútbol, el trofeo que le acredita como campeón del Grupo I de Segunda RFEF. Los jugadores del filial lo celebraron por todo lo alto y fueron jaleados por la grada del estadio de Riazor.