Ismael Arilla, director de la cantera, seguirá en el Deportivo y el Zaragoza piensa en Javier Garcés

El Real Zaragoza pretende cerrar esta semana la incorporación de un nuevo máximo responsable de la Ciudad Deportiva para asumir la dirección de cantera. El puesto, vacante desde hace más de cuatro meses, cuando Ramón Lozano decidió marcharse, no será ocupado por Ismael Arilla, el elegido por Lalo Arantegui para tomar el relevo y que continuará en el Deportivo, donde tiene un año más de contrato. Ahora, el elegido por la dirección deportiva es un hombre de la casa: Javier Garcés, el actual entrenador del División de Honor juvenil.

Lalo ya ha contactado con Garcés para conocer su disponibilidad de cara a ocupar el puesto, si bien todavía no existe una oferta concreta. Pero el entrenador cumple con el perfil requerido por Lalo, que pretende un profesional aragonés que conozca la casa y cuya adaptación sea rápida. Será a lo largo de la semana cuando se abordará una negociación que, en principio, podría derivar en un acuerdo para que Javier Garcés pase a asumir la dirección de la cantera.

La decisión de Lalo llega después de que expirara el plazo otorgado por el club a Arilla para dar una respuesta definitiva. El zaragozano, director de fútbol formativo del Dépor, veía con buenos ojos la posibilidad de regresar a casa, pero siempre bajo la premisa de un acuerdo entre clubes. Sin embargo, este no se ha producido y Arilla, que se encuentra a gusto en A Coruña, seguirá en tierras gallegas, donde cumplirá su contrato en la entidad, cuyo director deportivo es otro aragonés, Fernando Soriano.

El plan B

A expensas de otros posibles candidatos, Garcés es ahora el mejor colocado para dirigir la cantera zaragocista. El perfil del zaragozano, que colecciona éxitos en el juvenil A, al que llevó al subcampeonato de Copa del Rey en la temporada 24-25, encaja de lleno de cara a acometer las medidas necesarias en un momento clave para el club. La fuga de canteranos y la reestructuración de la Ciudad Deportiva, sujeta a numerosos cambios y ávida de nuevos recursos humanos e infraestructuras, emergen como dos de las principales tareas a acometer por la nueva dirección de cantera, que Lalo quiere dejar cerrada cuanto antes.

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En esa nueva configuración figurará Diego Serrano, que apunta a ser el entrenador que asumirá el reto de devolver al Deportivo Aragón a Segunda RFEF después de que el filial consumara este domingo en Logroño su descenso a Tercera RFEF. Emilio Larraz, que acaba contrato, apunta a dejar el club.