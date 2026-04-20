Fútbol | Deportivo
Uno a uno, las notas del Deportivo contra el Mirandés: Yeremay no se olvida de brillar
Lidera la remontada con un gol y una asistencia en su regreso al once inicial
El Deportivo salió airoso de su partido contra el Mirandés (3-1) en una noche de lunes en la que necesitó remontar para sumar otros tres puntos en Riazor. Buena parte de culpa en el resultado final la tiene Yeremay Hernández. El canario, que regresó al once inicial, comandó a los blanquiazules en una segunda parte de dulce a nivel individual y coral.
El mejor
Yeremay (9): Disfrutó y volvió a hacer disfrutar al equipo. Gol de penalti y asistencia clave.
El once del Deportivo
Álvaro Ferllo (5): Lo mejor y lo peor. Regaló un penalti infantil, pero se redimió en el tramo final.
Ximo Navarro (7): Anuló a El Jebari y sus intercepciones iniciaron varios ataques muy peligrosos.
Noubi (7): Se consagró ante Carlos Fernández. Suma otra exhibición en la zaga.
Loureiro (6): Se le atragantó algún despeje, pero mantuvo a raya a Unax en casi todo el duelo.
Quagliata (6): Se asoció a las mil maravillas con Yeremay. Ofreció opciones, pegado a la línea de cal.
Riki Rodríguez (7): Ordenó las ideas y dirigió los ataques más certeros con sus cambios de orientación.
Mario Soriano (8): Causó pánico en las filas del Mirandés y firmó el empate cuando más falta hacía.
Altimira (7): Otra noche estelar en ataque. Cometió un penalti en los últimos minutos.
Luismi Cruz (6): Jugó entre líneas y cayó a banda en varias ocasiones. Funcional, aunque discreto.
Bil Nsongo (7): Volvió a ver portería a pase de Yeremay. Riazor sigue rendido a sus pies.
El banquillo
Stoichkov (6): Inició varios contragolpes en el tramo final.
Villares (6): Aportó equilibrio.
José Ángel (5): Correcto en la medular.
Eddahchouri (6): Casi marca.
Cristian Herrera (-): Una arrancada.
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