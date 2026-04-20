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RC Deportivo - CD Mirandés, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Encuentro de la 36ª jornada de la Liga de Segunda División en Riazor
Victoria del Almería que le lleva al Dépor tener que ganar para seguir segundo
Con el Mirandés vienen Carlos Fernández y Hugo Novoa
Lista del Mirandés
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