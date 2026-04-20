RC Deportivo - CD Mirandés: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 36 de LaLiga Hypermotion

Al Deportivo no le queda más remedio que pisa el acelerador. Ya lo advertía su entrenador Antonio Hidalgo y la primera oportunidad para acrecentar el paso y no mirar atrás será este lunes ante el Mirandés en Riazor. El resto de partidos de la jornada ya se ha disputado y el equipo coruñés está en disposición de recuperar la segunda plaza con la que empezó la jornada el pasado viernes. Eso sí, debe ganar su partido, no le vale otro resultado. La victoria del Almería ante el Málaga sobre la hora le ofrece un único camino.

El Deportivo llega al duelo con la única baja de David Mella y con multitud de alternativas en las que se puede apoyar Antonio Hidalgo para confeccionar su once. Mantiene, como siempre, algunas dudas, a la espera de darle una pincelada a su apuesta. Hay dudas en la defensa y en la media, es probable también que haya cambios en la delantera. En el bando contrario, el Mirandés de Carlos Fernández y Hugo Novoa viene en línea ascendente. Su técnico ya dijo que no piensa detenerse ante nada y las experiencias recientes de su equipo en Riazor le empujan a ello.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el CD Mirandés

El Deportivo debe volver a la senda del triunfo después de varios empates que le han lastrado y que le han impedido despejarse en la clasificación. Enfrente va a tener un Mirandés en línea ascendente y, a su favor, a un Riazor y a una afición entregada.

El RC Deportivo - CD Mirandés se disputará este lunes 20 de abril a las 20.30 horas en el Estadio de Riazor.

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